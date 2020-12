Iličićeva Atalanta želi od južnoameriške sieste do fieste

Pochettino že čaka

Zinedinu Zidanu, na fotografiji, v težkih dneh pri vodenju madridskega Reala za vrat že piha morebitni trenerski naslednik Mauricio Pochettino. FOTO: Javier Barbancho/Reuters

LP 6. kolo



Vinčić sodi Interju

Po drevišnjem sporedu dvobojev zadnjega, šestega kola skupinskega dela nogometne lige prvakov bo marsikateri od favoritov morebiti že pomahal v slovo letošnjemu elitnemu klubskemu tekmovanju. V osmino finala so se od današnjih akterjev že predčasno uvrstili branilec lovorike Bayern iz skupine A, Manchester City in Porto (skupina C) in Liverpool (D).Za tri slovenske udeležence lige prvakov bo sreda ključen dan. Atletico Madrid vratarja Jbo v prelomni tekmi skupine A za napredovanje gostoval v Salzburgu, Inter čuvaja mrežebo doma pričakal Šahtar, v isti skupini B bo Real Madrid evropsko kožo reševal proti Borussii iz Mönchengladbacha, v skupini D se bo Atalantav Amsterdamu pomerila z Ajaxom.Za vodilno moštvo la lige Atletico obračun na Solnograškem ne bi smelo biti plutje z nevarnostjo nasedanja na čeri, obrambna vrsta, ki je v desetih tekmah španskega prvenstva, zadnji branik pa je ravno Škofjeločan, v svojo mrežo dovolila le dva zadetka, bi morala zdržati avstrijske napade. So pa »žimničarji« resda v ligi prvakov v petih dvobojih prejeli osem golov, polovico ob gostovanju v Münchnu, dva doma proti Salzburgu. Torej, previdnost je mati modrosti.Za nohte pa gre Realu, 13-kratnemu evropskemu klubskemu prvaku, skupina B je namreč pred zadnjim kolom točkovno sila zapletena. In po mukah kastiljskega kluba v ligi prvakov bo »beli balet« v soboto v španskem prvenstvu gostil še mestnega tekmeca Atletico.ve, da se mu streže po Realovem trenerskem življenju, kot njegovega morebitnega naslednika že omenjajo nekdanjega trenerja Tottenhama. Inv nogometno zahtevnem Madridu ne bo pomagalo, da je kot trener s kastiljskim velikanom osvojil tri lige prvakov in dva španska ligaška naslova. Opogumlja ga, da se drevi v ekipo vrača kapetan, brez njega je Real izgubil osem od zadnjih desetih evropskih tekem. »Vemo, da bodo, če ne bomo igrali dobro, padale kritike, a moramo se osredotočiti na pozitivne plati in pri svojih predstavah poskušati najti stalnost,« pravi Zidane.Inter se bo za nujen uspeh proti Šahtarju, tekmo bo sodil, zanašal na napadalno moč. Belgijec je v tej sezoni na 13 tekmah zabil kar 12 golov. »Naša morala je na vrhuncu, proti ukrajinskemu moštvu moramo pokazati še pravo zrelost,« pravi Interjev trenerAtalanta je v zadnjih šestih domačih in evropskih tekmah zabeležila le eno zmago, senzacionalno v Liverpoolu, odpovedala je namreč njena južnoameriška napadalna moč. Kolumbijcainter Argentinec, v tej sezoni so skupaj zbrali že petnajst zadetkov, nasprotne mreže niso zatresli na zadnjih šestih obračunih. No, morebiti gre le za siesto, popoldanski spanec, in bo vrela kri Južne Amerike v Amsterdamu vendarle bruhnila v fiesto (zabavo).