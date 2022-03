Infantino še ni pokopal zamisli o SP na dve leti

Predsednik Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantino je danes na kongresu Fife v Dohi dejal, da svetovna nogometna organizacijo nikoli ni predlagala, da bi se svetovna prvenstva po novem organizirala vsaki dve leti. Namesto tega naj bi krovna zveza zgolj naročila študijo izvedljivosti takšnega projekta, ki pa za zdaj nima širše podpore. »Bom povsem jasen, Fifa ni nikoli predlagala, da bi se svetovna prvenstva igrala na dve leti,« je uvodoma dejal Infantino, ki je v preteklih mesecih javno zagovarjal to idejo in jo vsakokrat podkrepil z bajnimi številkami o zaslužkih. Nacionalnim zvezam je obljubljal po 19 milijonov dolarjev vsaka štiri leta, prihodki za Fifo pa bi se lahko vrteli med štirimi in šestimi milijardami dolarjev.

Zamisli o bienalnem svetovnem prvenstvu sta v prvi vrsti nasprotovali Evropska nogometna zveza (Uefa) in Južnoameriška nogometna zveza (Conmebol), pred nekaj meseci pa je svoje nestrinjanje izrazil tudi Mednarodni olimpijski komite (Mok), ki se je zbal za popularnost drugih športov. Infantino je danes na kongresu dejal, da je bila to zgolj zamisel. Ta sicer še ni dokončno pokopana, a hkrati o njej članice ne bodo glasovale v kratkem. Ob tem je še dejal, da je Arsene Wenger, nekdanji trener Arsenala, zdaj pa vodja Fife za razvoj nogometa, zadolžen zgolj za to, da je med članicami zbral mnenje za oblikovanje predloga.

»Da smo si na jasnem, na prejšnjem kongresu je Fifa prosila svojo administracijo, da začne študijo izvedljivosti za SP na dve leti. In administracija po vodstvom Wengerja je naredila prav to. Fifa ni ničesar predlagala,« je o ideji dodal Infantino. »Študija je ugotovila, da bi zamisel prinesla veliko pozitivnega delu sveta, hkrati pa je spoznala, da ima ideja tudi precej nasprotnikov. Tu se mora zdaj začeti debata. Vzeli si bomo čas in skušali razumeti vse strani,« je še sporočil kongresu.