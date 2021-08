Inter potrdil prihoda Džeka in Dumfriesa, Matavž k Bursasporju

Petintridesetletnik iz Sarajeva je prišel iz Rome, podpisal pa je dveletno pogodbo z italijanskimi prvaki. Edin Džeko je za Romo na 260 tekmah dosegel 119 golov, član kluba iz večnega mesta pa je bil vse od poletja 2016.



Pred tem je v svoji dolgoletni karieri zastopal še barve angleškega Manchester Cityja, nemškega Wolfsburga in čeških Teplic, kamor je prišel iz domačega Željezničarja. V karieri je skupaj odigral kar 637 tekem in se podpisal pod 292 zadetkov. Pri Interju bo 35-letnik skušal nadomestiti Belgijca Romeluja Lukakuja. Slednji je nov član Chelseaja, prestop pa je bil po poročanju medijev vreden 115 milijonov evrov.



Inter je v sobotnih večernih urah potrdil tudi prihod nizozemskega reprezentanta Denzela Dumfriesa. 25-letni desni bočni branilec je od leta 2018 igral za PSV Eindhoven, potem ko je prve korake med profesionalci storil kot član Sparte iz domačega Rotterdama.

Matavž po novem v Turčiji

Slovenski napadalec Tim Matavž si je našel novega delodajalca. Dvaintridesetletnik je nazadnje igral v Združenih arabskih emiratih za Al-Vahdo, odslej pa bo član turškega drugoligaša Bursasporja. Vest o prestopu je že potrdil turški klub.



Matavž je v karieri sicer igral še za Gorico, Groningen, Emmen, PSV, Augsburg, Genoo, Nürnberg in Vitesse.

