Interjevo slavje v Savdski Arabiji

V Savdski Arabiji se je končal turnir, ki je dal zmagovalca italijanskega nogometnega superpokala. V finalu v Rijadu sta igrala Napoli in milanski Inter, uspešnejši pa je bil slednji z 1:0. Inter je zmagoviti zadetek dosegel v 91. minuti, strelec je bil Argentinec Lautaro Martinez. Neapeljčani so od 60. minute igrali z igralcem manj po drugem rumenem kartonu Giovannija Simeoneja. đ

Napoli ima dva superpokalna naslova iz let 1990 in 2014, Inter pa je zdaj pri osmih po letih 1989, 2005, 2006, 2008, 2010, 2021 in 2022. V polfinalu je Napoli s 3:0 ugnal Fiorentino, Inter pa z enakim izidom Lazio.

Sicer pa v Italiji močno odmeva smrt legendarnega Gigija Rive. Nekdanji odlični nogometaš je preminil v 80. letu po srčnem infarktu. Za italijansko reprezentanco je med letoma 1965 in 1974 dosegel 35 golov na 42 tekmah, jše danes je najboljši strelec v zgodovini italijanske izbrane vrste. Z njo je bil leta 1968 evropski prvak, dve leti pozneje pa svetovni podprvak.

Gigi Riva se je vpisal z vidnimi črkami v zgodovino italijanskega nogometa. FOTO: Alberto Pizzoli/AFP

V klubski karieri je igral za Legnano in predvsem Cagliari ter s slednjim leta 1970 osvojil naslov italijanskega prvaka. Klub s Sardinije je tudi upokojil njegovo številko 11.