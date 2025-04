Italiji se obeta finalna tekma v boju za prvaka

PSG je že četrtič zapored francoski prvak, Liverpool je na pragu 20. naslova v Angliji, Bayern odločno koraka k lovoriki v Nemčiji in Barceloni bo Real Madrid težko preprečil veselje v Španiji. V najmočnejših evropskih ligah se je najbolj zakuhalo v Italiji, kjer je Inter presenetljivo izgubil v Bologni, kar je izkoristil Napoli in se z njim izenačil na vrhu serie A. Pet krogov pred koncem se zdi povsem možen scenarij, da bo o scudettu odločala dodatna tekma.

Interju se podobno kot njegovi skorajšnji tekmici Barceloni nasmiha trojček, a v hipu se mu lahko vse sesuje. Danes ga čaka povratna tekma polfinala italijanskega pokala z mestnim tekmecem Milanom (21.00), potem ko je bilo v začetku meseca 1:1. V soboto bo v prvenstvu gostil nevarno Romo, potem bo že na vrsti prva polfinalna tekma lige prvakov z Barcelono.

Trener Simone Inzaghi že nekaj časa tarna nad krutim urnikom, zaradi katerega so njegovi igralci na robu izgorelosti. V prejšnji sezoni je Inter odigral 49 tekem, nocoj bo že 52. in še daleč je konec.

Se bosta Napoli in Inter srečala še enkrat? FOTO: Remo Casilli/ Reuters

Morda se bo številka povzpela celo krepko nad 60, če bo Inter v pokalu premagal Milana, če bo boljši od Barcelone in če bo o italijanskem prvaku odločala »mojstrica«. Inter je sicer še vedno vodilni v serie A, z Napolijem je obakrat igral 1:1 in ima veliko boljšo razliko v golih. Na njegovo smolo pa je pred tremi leti vodstvo lige spremenilo pravilo in tako v primeru istega števila točk odloča tekma za vse ali nič. Enkrat se je to že zgodilo, v sezoni 2022/23 sta Spezia in Verona odigrala 39. tekmo v boju za obstanek v prvi ligi.

Morebitni play-off med Interjem in Napolijem bi bil najverjetneje odigran na Olimpijskem štadionu v Rimu, če po 90 minutah ne bi bilo zmagovalca, bi takoj začeli z izvajanjem 11-metrovk. Zanimivo, Inter je bil udeleženec edine dosedanje dodatne tekme, ki je odločala o »scudettu«, malce ironično, leta 1964 je izgubil proti Bologni z 0:2. Prav Bolonjčani so jim v nedeljo prekrižali načrte, ko je Riccardo Orsolini v 4. minuti sodnikovega dodatka zadel za zmago in osrečil tudi Neapeljčane na čelu s trenerjem Antoniom Contejem, ki so dan prej z 1:0 zmagali v Monzi.

Milan in Inter sta se 2. februarja razšla z 1:1. Za Inter je v 93. minuti izenačil Stefan de Vrij. FOTO: Alessandro Garofalo/Reuters

»Zelo smo utrujeni,« je po tekmi v Bologni priznal Nicolo Barella. »Poškodba Piotra Zielinskega je še zmanjšala rotacijo v zvezni liniji (poškodovana sta tudi Marcus Thuram in Denzel Dumfries, op. p.). Toda ne bomo se vdali. En poraz ne bo spremenil naše zmagovalne miselnosti, ki smo jo gradili nekaj let,« je dodal Barella. Inter je pred tem nazadnje izgubil 16. februarja pri Juventusu, vmes je bilo 13 tekem.

Na papirju ima Napoli boljše možnosti, pred njim je samo pet ligaških tekem, še najtežji nasprotnik bo desetouvrščeni Torino. Inter čakata tekmi z obema rimskima kluboma, ki se borita za ligo prvakov. »Sezona se ni končala tukaj. Poraz nas ne sme iztiriti. Še vedno smo v igri za tri lovorike in ni čas za objokovanje zapravljene priložnosti,« ostaja odločen Inzaghi, ki bi lahko po Joseju Mourinhu leta 2010 Inter popeljal do trojne krone.