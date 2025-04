Ranjena leva celita rane v Londonu; Ancelottiju Mbappe prinaša veselje in skrbi

Četrtfinale Uefine lige prvakov običajno prinese najbolj razburljive dvoboje in današnji večer je kot naročen za nogometne sladokusce. Arsenal bo naslednji, ki bo izzval branilca naslova Real Madrid, ki v Evropi kaže povsem drugačen obraz kot v španski ligi. Zelo zdesetkani Bayern pa bo želel zlomiti obrambo Interja, ki je na desetih evropskih tekmah prejela samo dva gola.

Cetrtfinale_LP

Arsenal se je počasi že sprijaznil, da bo znova osvojil drugo mesto v Angliji, tokrat za Liverpoolom, ki ima kljub porazu pri Fulhamu sedem tekem pred koncem 11 točk prednosti. Bilo bi jih devet, če ne bi Arsenal le remiziral pri Evertonu (1:1). Še slabše jo je odnesel Real Madrid, ki je doma klonil proti Valencii (1:2) in zdaj za Barcelono zaostaja za štiri točke.

Stavite na svojega favorita Uefine lige prvakov. Vsebino omogoča Športna loterija d.d. Povezava vodi na spletno stran oglaševalca.

Oboji bodo želeli zaceliti domače rane na nocojšnjem dvoboju na štadionu Emirates. Domači trener Mikel Arteta je odprtih rok pozdravil najboljšega strelca Bukaya Sakaja. »Dobro smo načrtovali njegovo vrnitev, proti Fulhamu je igral 30 minut, proti Evertonu 50, za Real bo nared,« Arteta stavi na angleškega reprezentanta, da bo znal prelisičiti neprepričljivo Realovo obrambo.

Thomas Müller in soigralci so se razigrani pripravljali na tekmo z Interjem. FOTO: Alexandra Beier/AFP

Arteta: Ni lepšega kot igrati proti Real Madridu

Španca preganja čas, osvojitev lige prvakov je zadnja možnost, da konča petletno sušo brez lovorike. Arsenal še ni bil evropski prvak, v edinem finalu ga je leta 2006 premagala Barcelona. Lani je v četrtfinalu klonil proti Bayernu. Arteta je pokazal prioritete, ko je proti Evertonu odpočil večino nosilcev igre. »V nogometu ni lepšega, kot če igraš v ligi prvakov proti ekipi, ki je dominirala v tem tekmovanju v zadnjih 20, 25 letih. Zares se veselimo. Vemo, kaj nas čaka, a smo prepričani, da smo kos izzivu,« je samozavesten Arteta.

34 golov je na 39 tekmah v sezoni za Bayern dosegel Harry Kane.

Real Madrid ima v Viniciusu, Kylianu Mbappeju, Judu Bellinghamu in Rodrygu ogromno napadalnega potenciala, toda zadaj ima težave, ki jih bodo želeli izkoristiti topničarji. Real pogosto napake v obrambi nadomesti z učinkovitim napadom, vendar ne vedno in tako je bilo proti Valencii, ko je doživel že 10. poraz v sezoni. Za primerjavo, lani, ko je v finalu premagal Borussio, je pred tem izgubil le dve tekmi. »Letos dosegamo več golov, ker imamo Mbappeja, ki je zadel že 33-krat, vendar smo bolj ranljivi zadaj. Vsi igralci morajo storiti več pri obrambnih nalogah,« je razmišljal trener Carlo Ancelotti, ki se bo za nameček v Londonu moral znajti brez kaznovanega Aureliena Tchouamenija.

Bukayo Saka se je vrnil pri Arsenalu. FOTO: Glyn Kirk/AFP

Italijan že dolgo pogreša Danija Carvajala in Ederja Militaa, rekonvalescent David Alaba pa je daleč od forme. Tako večino obrambnega dela postori Antonio Rüdiger. »Skrbi me, ker se tekmecem sploh ni treba posebej truditi, da dosežejo gol proti nam,« je odkrit Ancelotti, ki se lahko hrabri, da se kraljevi klub v najboljši izvedbi pojavi prav na tekmah, kakršna bo nocoj v severnem Londonu.

Bolnišnica v Münchnu

Drugačna je zgodba pri tekmecih na Allianz Areni. Tako Bayern kot Inter sta na dobri poti, da osvojita naslova državnih prvakov. Bayern je že v petek po preobratu dobil bavarski derbi v Augsburgu in ima šest točk prednosti pred Leverkusnom. Interju je sicer spodrsnilo v soboto v Parmi (2:2), a še odbija napade Napolija.

V Münchnu je sicer glavna tema, da klub ne bo podaljšal pogodbe s Thomasom Müllerjem in tako se po Philippu Lahmu in Bastianu Schweinsteigerju poslavlja še tretji domači zlati sin Bayerna, ki je leta 2013 osvojil ligo prvakov. Trener Vincent Kompany se sooča z velikimi težavami na poti do finala v Münchnu, nazadnje jo je skupil Jamal Musiala in se na seznamu poškodovanih pridružil Alphonsu Daviesu, Dayotu Upamecanu, Manuelu Neuerju, Kingsleyju Comanu in Aleksandru Pavloviću.

Lautaro Martinez in Marcus Thuram sta napadalni dvojec Interja. FOTO: Piero Cruciatti/AFP

Inter? Nazadnje je bil evropski prvak pred 15 leti, ko je z Josejem Mourinhom premagal prav Bayern. Še vedno ima možnost, da ponovi zgodovinski trojček, glavna aduta Marcus Thuram and Lautaro Martinez pa bosta velika nevarnost za edina zdrava osrednja branilca, Kima Min-Jaea in Erica Dierja. »Nočemo ravno govoriti na glas, ampak, da, želimo dobiti vse tekme in osvojiti vse tri naslove,« je odločen Martinez.