Real snoval remontado, Arsenal izvedel demontažo

Nadvse zanimiva polfinalna para smo dobili v Uefini ligi prvakov. Klubi iz štirih evropskih velemest se bodo konec aprila in v začetku maja merili za finale na legendarni Allianz Areni v Münchnu, 31. maja. Barcelona in Inter sta tradicionalni nogometni trdnjavi, skupaj imata 14 finalnih nastopov in osem naslovov, toda oba že lep čas čakata na novega. Na drugi strani sta Arsenal in Paris Saint-Germain, kluba, ki že od nekdaj hrepenita po evropski slavi in imata po eno bridko izkušnjo v zadnjem dejanju sezone. PSG je bil poraženec finala 2020 z Bayernom, Arsenal leta 2006 z Barcelono.

Kaj so po sredinih tekmah v Madridu in Milanu povedali glavni akterji. Kako se je odzval Carlo Ancelotti, zakaj se Jude Bellingham ni hotel rokovati z Mylesom Lewis-Skellyjem? Kaj je bilo s t. i. remontado (remontada = po špansko vrnitev, ang. comeback), o kateri so tako zavzeto govorili pri Realu? Zakaj je Dani Carvajal napadel Bukaya Sakaja?