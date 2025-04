Obrambni Inter uveljavil svoja načela, na katera se zanaša že štiri leta

Inter ostaja »črna mačka« za Bayern. V Münchnu je italijanski nogometni prvak v končnici premagal nemškega podprvaka z golom rezervista Davideja Frattesija v 88. minuti. Italijan je v igro vstopil v 74. minuti, kot münchenski veteran Thomas Müller, ki je pred dvobojem napovedal slovo od Bayerna. Müller je v 85. minuti izničil prvo prednost gostov po golu Lautara Martineza v 38. minuti. Bayern je v ligi prvakov prvič izgubil doma po aprilu leta 2021 v

»Poskušali smo se vrniti in smo se. Potem ... Lahko bi bili boljši. Na koncu gre za gole in izid je bil 2:1 za Inter. Predstavljali smo si drugačnega, a vemo, da je v njem še nekaj upanja za nas,« je bil razočaran 35-letna ikona bavarskega velikana, ki ima na črno-modre zelo slabe spomine in neporavnane finalne račune iz lige prvakov leta 2010.

Interjev trener Simone Inzaghi ve, kako se igrajo tekme na izpadanje. FOTO: Angelika Warmuth/Reuters

»Gol v 88. minuti kaže, kako močno smo si želeli še naprej igrati svoj način in uporabljati načela, na katera se zanašamo že štiri leta. Toda nismo naredili nečesa pomembnega, če tega ne ponovimo na San Siru. Bayern je zelo močno moštvo, zoperstavili smo se mu z odločnostjo, pogumom in agresivnostjo,« je prvo tekmo komentiral gostujoči trener Simone Inzaghi in pohvalil odziv po izenačenju ter izjemno akcijo za drugi gol.

Domači trener, Vincent Kompany, ki je za najpomembnejši del sezone najprej ostal brez vratarja Maneula Neuerja, minuli konec tedna pa še brez najmočnejšega aduta Jamala Musiale, se še zlepa ni vdal.

Bayernov veteran Thomas Müller še ohranja upanje o napredovanju. FOTO: Angelika Warmuth/Reuters

»To je polčas. V obeh pa smo zapravili priložnosti, a izidi nikoli niso vedno pošteni. Videli ste, koliko priložnosti smo si priigrali proti obrambnemu usmerjenemu Interju. Običajno iz toliko priložnosti zabijemo dva, tri gole. Še vedno verjamemo v svoje zmožnosti,« je ostal optimist Belgijec.