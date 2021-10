Iz Albanije z dvema goloma v mreži

Mlada slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je v dvoboju kvalifikacij za evropsko prvenstvu 2023 v albanskem Elbasanu izgubila z domačo izbrano vrsto z 0:2 (0:0). Po porazu zaseda 4. mesto v skupini G s štirimi točkami v štirih odigranih tekmah. Pred njo so Češka, Albanija (po 9) in Anglija (7), za njo Kosovo (3) in Andora (0).



Izbranci selektorja Mileta Aćimovića niso igrali slabo, toda pozitivnega rezultata jih je stala neučinkovitost pred vrati Albancev. Boljša statistika (posest žoge v %: 60:40, streli 14:5, na vrata 5:2, koti 12:2) je bila zaman, edina gola sta zabila Bernard Karrica (52.) in Armando Dobra (58.).



Že globoko v sodnikovem dodatku je Slovenija po prekršku nad Luko Vešnerjem Tičićem prišla do enajstmetrovke. Tamar Svetlin bi sicer tako lahko le kozmetično popravil končni izid, toda Tafaš je tudi njegov poskus ubranil in ostalo je pri 2:0 za Albanijo.



Slovenija: Turk, Pavlović, Laci, Stojinović, Španring, Casar, Zabukovnik (od 81. Cipot), Begić (od 59. Vešner Tičić), Svetlin, Matko (od 77. Koderman), Flakus Bosilj.



