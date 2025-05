Iz Uefe se opravičujejo za zaplet

Odgovorni pri Evropski nogometni zvezi (UEFA) so se opravičili, ker po sredinem finalu evropske lige med Tottenhamom in Mancherster Unitedom niso imeli dovolj zlatih kolajn za zmagovalce.

Kapetan Tottenhama Son Heung-min in še dva njegova soigralca, torej zadnji trije v vrsti za zlata odličja, so ostali praznih rok, potem ko so pred tem prispevali svoj delež k zmagi z 1:0 (1:0) nad Manchester Unitedom. Son je nato dvignil pokal brez kolajne okoli vratu.

»Na naše veliko nezadovoljstvo nismo imeli na voljo dovolj odličij na odru med podelitvijo nagrad zaradi nepričakovanega odstopanja v številu igralcev,« so britanski mediji povzeli četrtkovo sporočilo Uefe.

»Slovesnosti se je, vštevši poškodovane nogometaše, udeležilo več članov ekipe, kot je bilo sprva pričakovano. Manjkajoče kolajne smo nemudoma dostavili zmagovalni ekipi v slačilnico, pri čemer se iskreno opravičujemo za zaplet,« so še sporočili iz Uefe.