Najprej so jedli in pili, potem so se tepli

Desant na Baskijo nogometnih navijačev Manchester Uniteda in Tottenhama, ki bosta nocoj v Bilbau igrala finalno tekmo evropske lige, vredno 100 milijonov evrov, je že 24 ur prej dobil klasično poglavje o navijaških spopadih. Toda privrženci angleških tekmecev se niso soočili v Bilbauu, temveč v bolj mondenem in San Sebastianu, kjer so si mnogi od 80.000 nogometnih navdušencev, ki naj bi dopotovali na prizorišče angleške bitke, privoščili kulinarične užitke v mestu z drugim največjim številom restavracij z Michelinovimi zvezdicami po številu prebivalcev.

Zavrelo je v večernih urah, najprej so se navijači zmerjali, potem pa se prijeli tudi bolj po moško. Letele so mize, stoli, ... Zadišalo je po hudem kaosu in neredih, a je policija še pravočasno preprečila najhujše in umirila strasti. Odleglo je predvsem gostiteljem in policistom, ki ni aretirala niti enega srboriteža.

Vsaj polovico navijačev obeh moštev je v Baskijo dopotovala brez vstopnice. Oba kluba sta prejela po 15.000 vstopnic za finalno tekmo na stadionu San Mames, na katerem domuje Athletic Bilbao in sprejeme 53.000 navijačev. Domačemu moštvu je v polfinalu preprečil finale v svoji »hiši« Manchester United.