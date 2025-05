Tottenham ujel rešilno bilko, United gnil do srži (VIDEO)

V nadaljevanju preberite:

V enem najslabših finalov Uefinega tekmovanja, morda primerljiv s tistim med Juventusom in Milanom v ligi prvakov iz leta 2003, je bil Tottenham manj slab od Manchester Uniteda in je z osvojitvijo evropske lige v Bilbau končal 41-letno sušo v Evropi ter osvojil prvo lovoriko po angleškem ligaškem pokalu leta 2008. Ange Postecoglou je taktično ukanil Rubena Amorima in se je ne glede na svojo nadaljnjo trenersko usodo v srca navijačev kluba iz severnega Londona zapisal z zlatimi črkami. Da bo v premier league osvojil 17. mesto, bo pozabljeno, šteli bosta velika zmaga in uvrstitev v ligo prvakov. Manchester? Ne piše se mu nič dobrega ...