Jaka Bijol zaradi udarca v glavo igral le dvajset minut

Nogometaši Empolija so v 2. krogu italijanske lige gostili Fiorentino in igrali 0:0, čeprav so po izključitvi Sebastiana Luperta od 67. minute igrali z igralcem manj.

Pri Empoliju, za katerega je Petar Stojanović igral celo tekmo, Lovra Štubljarja pa zaradi poškodbe ni bilo v kadru, so se tako razveselili prve točke. Fiorentina je pri štirih.

Napoli je premagal Monzo s 4:0 in se povzpel na prvo mesto lestvice, dosegel je že devet golov na dveh tekmah. Danes je dva dosegel mladi Gruzijec Hviča Kvarachelia, ki je skupaj pri treh zadetkih in je najboljši strelec lige, po enega pa Victor Osimhen in Kim Min-Jae.

Danes bo še Atalanta Josipa Iličića gostila branilca naslova Milan, Bologna pa Verono.

V soboto so nogometaši milanskega Interja s Samirjem Handanovićem dosegli še drugo zmago. Tokrat so gostili Spezio in jo premagali s 3:0. Že pred tem sta bila na delu Slovenca pri Udineseju.

Videmska ekipa je igrala proti Salernitani in iztržila točko za 0:0, potem ko je cel drugi polčas igrala z igralcem manj po izključitvi Nehuena Pereza. Pri Udineseju je tekmo sicer začel slovenski reprezentant Jaka Bijol, a po dobrih 20 minutah moral zapustiti igro, potem ko je z glavo trčil z nasprotnim igralcem. Priložnost za igro je dobil tudi Sandi Lovrić, ki je igral cel drugi polčas.

Z 0:0 se je končal tudi obračun Torina in Lazia, medtem ko je Sassuolo premagal Lecce z 1:0.

Krog bodo v ponedeljek končali Roma in Cremonese ter Sampdoria in Juventus.