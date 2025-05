Šeško že odigral svoje za Leipzig, vprašljiv tudi za Keka. Kam bo prestopil?

Slovenski nogometni reprezentant Benjamin Šeško je zaradi lažje poškodbe kolena predčasno sklenil klubsko sezono. Izpustil je sredino prijateljsko tekmo Leipziga proti brazilskemu Santosu, s katero je nemški klub zaključil svojo brazilsko turnejo. Pri Leipzigu niso želeli tvegati, saj 21-letni napadalec velja za enega najbolj vročih imen na prihajajoči poletni nogometni tržnici, njegova prodaja pa bi lahko pomenila rekordno odškodnino.

Šeško, ki bo prav v soboto, na dan finala lige prvakov, dopolnil 22 let, je v sezoni 2024/2025 kot eden redkih pri klubu imel konstantno sezono, dosegel je 21 golov na 45 tekmah. Kljub njegovim dobrim predstavam pa je za Leipzigom razočaranje: klub si ni zagotovil nastopa v nobenem evropskem tekmovanju za prihodnjo sezono, kar naj bi bil tudi glavni razlog za načrtovano temeljito prenovo ekipe in prodajo najdražjih posameznikov, med katerimi izstopa prav slovenski napadalec.

Med brazilsko turnejo, kjer je Leipzig krepil vezi s sestrskim klubom RB Bragantino in treniral v njihovem centru v Atibaii, se je Šeško preizkusil tudi v deskanju na valovih. Vendar pa je na torkovem odprtem treningu pred približno 500 gledalci začutil bolečine v kolenu in po poročanju Bilda preventivno ni nadaljeval z aktivnostmi. Posledično ni kandidiral za sredin obračun s Santosom, nekdanjim klubom Peleja, kjer trenutno igra Neymar. Slednji je odigral prvi polčas.

Šeško, ki bo prav v soboto, na dan finala lige prvakov, dopolnil 22 let, je v sezoni 2024/2025 kot eden redkih pri klubu imel konstantno sezono, dosegel je 21 golov na 45 tekmah. FOTO: Annegret Hilse/Reuters

Leipzig je tekmo sicer dobil s 3:1, dva zadetka je dosegel Xavi Simons, enega pa Lois Openda. Na tekmi je za nemško moštvo od prve minute zaigral Kevin Kampl, v 72. minuti pa je priložnost dobil tudi 18-letni Robert Ramšak, nemški mladinski reprezentant slovenskih korenin. To je bila tudi zadnja tekma Zsolta Löwa na klopi Leipziga kot začasnega trenerja.

Omenjena lažja poškodba kolena zdaj postavlja pod vprašaj tudi Šeškov nastop za slovensko izbrano vrsto na prihajajočih junijskih prijateljskih tekmah proti Luksemburgu (6. junija) in Bosni in Hercegovini (10. junija v Celju).

Angleški in italijanski klubi v lovu na Slovenca

Ne glede na trenutno poškodbo pa zanimanje za Šeškove usluge ne pojenja. Nemški Bild poroča, da naj bi imel v pogodbi z Leipzigom, veljavni do leta 2029, dogovorjeno odkupno klavzulo v višini 70 milijonov evrov, medtem ko naj bi klub poskusil iztržiti celo do 100 milijonov. Mnogi klubi bi namreč odškodnino plačali po obrokih, takrat pa odkupna klavzula ne more veljati, saj se ta mora izplačati v enem znesku.

Šeško je zaradi lažje poškodbe vprašljiv za tekmi proti Luksemburgu in Bosni in Hercegovini. FOTO: Leon Vidic/Delo

Najresneje naj bi se zanj zanimal Arsenal, medtem ko naj bi Manchester United, kjer je direktor nogometa Christopher Vivell Šeška pripeljal že v Salzburg, prav tako budno spremljal situacijo. Tudi Chelsea, ki po informacijah Sky Sports News pospešeno išče napadalca pred klubskim svetovnim prvenstvom junija v ZDA (prestopno okno se odpira 1. junija), ima Šeška na svojem seznamu. Zanimanje je pokazal tudi Liverpool, ki naj bi po poročanju portala Rousing the Kop že opravil pogovore z njegovimi zastopniki, pri čemer naj bi bil Šeško zdaj bolj odprt tudi za selitev izven Londona.

Med italijanskimi klubi sta najpogosteje omenjena Juventus in AC Milan. Juventus naj bi po zagotovitvi igranja v ligi prvakov iskal okrepitev v napadu, morda tudi kot zamenjavo za Dušana Vlahovića. Šeško naj bi bil Torinčanom še posebej padel v oči po dveh zadetkih proti njim v lanski ligi prvakov.

Juventus naj bi po zagotovitvi igranja v ligi prvakov iskal okrepitev v napadu, morda tudi kot zamenjavo za Dušana Vlahovića. FOTO: Ronny Hartmann/AFP

Pri Leipzigu si želijo čimprejšnje razjasnitve Šeškovega statusa, čeprav konkretnih ponudb uradno še niso prejeli. Odločitev o naslednjem koraku v karieri pa bo, kot poudarjajo viri, na koncu sprejel slovenski napadalec sam.