Jan Oblak ima dobrih 20 milijonov razlogov za obstanek v Madridu

Kapetan slovenske nogometne reprezentanc Jan Oblak ima več milijonov razlogov zato, da ne bi zapustil Atletica Madrid.

Španski športni dnevnik As je razkril seznam najbolj plačanih nogometašev LaLigi, na katerem je 31-letni Škofjeločan, ki je pri rdeče-belih od leta 2014 in je z njim osvojil tudi naslov španskega prvaka, dvakrat pa je igral v finalu lige prvakov, na visokem četrtem mestu skupaj z Angležom Judom Bellinghamom in nesojeno zlato žogo Viniciusom Juniorjem.

Med dvajseterico sta edina igralca, ki ne prihajata iz velike trojke, brata Williams. Starejši Inaki pri Athletic Bilbau letno zasluži 11.400.000 € in je na 19. mestu, mlajši Niko pa 10.420.000 € za 20. mesto.

Oblakova letna plača znaša 20.830.000 evrov oziroma 400.5777 evra na teden, s čimer je na vrhu Atleticovega seznama. Do konca pogodbe, 30. junija leta 2028, bo prejel še 83.320.000 evra. Najbolje plačani nogometaš v Španiji je prvi strelec prvenstva Robert Lewandowski. Poljakova plača pri Barcelona znaša 33.330.000 evra, sledijo pa: Kylian Mbappe 31.250.000 €, David Alaba 22.500.000, Jude Bellingham (vsi Real Madrid) in Jan Oblak po 20.830.000,