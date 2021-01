Jan Oblak naposled klonil, Atletico Madrid pač ne

Luis Suarez ne popušča

Jan Oblak v tej sezoni sodi med najboljše v Evropi. Na gostovanju v Alavesu je prejel šele šesti gol (29:6). FOTO: Vincent West/Reuters

Slovenski reprezentančni vratarje z Atleticom iz Madrida v 17. kolu španskega nogometnega prvenstva gostoval v Alavesu in slavil zmago z 2:1. Z 12. zmago so se atleti vrnili na čelo lestvice primere division. Atletico je v Baskiji dosegel še 12. zmago na 15 tekmah in se vrnil na prvo mesto. Na vrhu ima dve tekmi manj in dve točki več od mestnega tekmeca Reala.Odločilni gol za zmago je v 90. minuti dosegel, ki je v svojih prvih 12 nastopih za atlete, odkar se jim je pridružil iz Barcelone, sodeloval pri 11 golih. Na svojem kontu ima devet golov in dve podaji, kar je najboljši začetek igralca Atletica v španski ligi v tem stoletju.je po podaji Suareza varovancena štadionu Mendizorroza popeljal v vodstvo v 42. minuti. Vendar pa jez avtogolom v 84. minuti ukanil lastnega vratarja Oblaka in izenačil, vendar je Suarez nato gostom, ki so imeli od 63. minute tudi igralca več, zagotovil pomembno zmago v boju za naslov španskega prvaka. Atletico je nazadnje osvojil la ligo leta 2014.