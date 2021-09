Japonska ne bo gostila najboljših moštev na svetu

Japonska letos ne bo gostila klubskega svetovnega prvenstva v nogometu pod okriljem Mednarodne nogometne zveze (Fifa). Odpoved je povezana s protikoronskimi omejitvami.



Vsakoletni nogometni turnir, na katerem skupaj z najboljšo ekipo države gostiteljice tekmujejo prvaki šestih svetovnih konfederacij, bi moral biti v deželi vzhajajočega sonca decembra. Japonska nogometna zveza pa se je odločila, da se odreče pravici do organizacije prvenstva. Njen odziv je v veliki meri posledica tveganja povečanja okužb z novim koronavirusom in težav pri pridobivanju dobička zaradi verjetne omejitve gledalcev na tekmah.



Japonska zveza pa se dogovarja s Fifo, če bi lahko klubsko svetovno prvenstvo prestavila na začetek prihodnjega leta. »Podrobnosti o naslednjem klubskem svetovnem prvenstvu bodo znane pravočasno,« je povedal tiskovni predstavnik Fife.



Klubsko SP je bilo nazadnje na Japonskem leta 2016, japonska nogometna zveza pa ga je letos želela pripraviti v okviru stoletnice nogometa. Turnir običajno poteka decembra, vendar so izvedbo 2020 v Katarju zaradi koronavirusne pandemije preložili na februar 2021. Zmagovalec je postal Bayern München.

