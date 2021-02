Jarošik ni šik trener za državnega prvaka

Standings provided by SofaScore LiveScore

Državni prvaki iz Celja kljub menjavi trenerja,je nadomestil, ne najdejo poti iz rezultatske krize. Po preblisku in zmagi v Mariboru so danes v 24. kolu 1. SNL doživeli še četrti poraz v spomladanskem delu in so na osmem mestu, prednje se je prebil današnji tekmec, ki je na šesti spomladanski tekmi vendarle vpisal novo zmago, sploh prvo v sezoni na gostovanjih.Celjani so podjetneje začeli tekmo, prišli nekajkrat v kazenski prostor gostov, a niso posebej ogroziliv vratih Tabora. Zadetek gostov je bil bližje, v 35. minuti pa so ga ti tudi dosegli, ko je s 14 metrov zadelLe nekaj sekund po začetku drugega polčasa je Tabor podvojil prednost, ko je na robu kazenskega prostora žogo sprejel, prišel sam pred vratarjain ga ugnal za 2:0. Nekaj trenutkov pozneje so domači zaostajali že z 0:3, potem ko jenespretno v lastno mrežo pospravil žogo po Ndzenguejevi podaji pred vrata.Sežanci so v 79. minuti ostali z igralcem manj, potem ko jedobil drugi rumeni karton, toda napadalno precej anemičnim Celjanom ni uspelo unovčiti niti številčne prednosti.Danes bo ob 17.15 še večni derbi med Mariborom in Olimpijo, jutri bosta na sporedu obračuna med Bravom in Muro (14.30) ter Domžalami in Gorico (16.30). V ponedeljek bosta kolo ob 16. uri zaokrožila Aluminij in Koper.