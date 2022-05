Jordi Alba s sanjskim volejem v 94. minuti zadel za ligo prvakov

Pomembni zmagi v boju za obstanek sta dosegla Cadiz in Granada. Cadiz je premagal Elche s 3:0 in se s sedmo zmago v prvenstvu povzpel na 16. mesto, ki pomeni obstanek v prvoligaški druščini. Tudi Granada, ki je v gosteh ugnala neposrednega tekmeca Mallorco s 6:2, ni več na pozicijah, ki vodijo v nižji rang tekmovanja. Tam ostajajo Mallorca, Levante in Alaves.

Barcelona si je z dvajseto zmago v prvenstvu tri kola pred koncem Primere Division zagotovila uvrstitev v ligo prvakov v naslednji sezoni. Katalonci ostajajo na drugem mestu, Andaluzijci pa so peti s tremi točkama manj od madridskega Atletica. Za Barcelono je zadel Ansu Fati v 76. minuti, domači so izenačili tri minute pozneje po zadetku Marca Bartre, pravi evrogol za zmago pa je v 94. minuti zabil Jordi Alba, ki je v praktično zadnjem napadu z volejem »na prvo« pod prečko poslal predložek Daniela Alvesa. Odmeval je seveda tudi nov gol mladega talenta Fatija, ki se je po še tretjem povratku zaradi poškodbe v tej sezoni vrnil z golom po vsega nekaj sekundah igre.

Atletico Madrid bo v nedeljo zvečer gostil novega španskega prvaka Real Madrid. Tekma je na sporedu ob 21. uri. Pred tem bodo še dvoboji Getafe – Rayo Vallecano, Villarreal – Sevilla in Espanyol – Osasuna.