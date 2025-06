Olimpija, Maribor, Celje in Koper so si zadali enak cilj

V nadaljevanju preberite:

Najboljši slovenski nogometni klubi poznajo svoje prve izzive v sezoni 2025/26, navijači lahko že ocenjujejo njihove možnosti tako v 1. SNL kot v tekmovanjih pod dežnikom Evropske nogometne zveze (Uefe). Pod drobnogledom so Olimpija, Celje, Maribor in Koper, ki bodo lovili evropsko jesen, obenem bo ta četverica v novi sezoni merila na vrh lige.

Najbolj odmevno so odprli priprave na svojo sezono prav Koprčani, ki jih počasi, toda zanesljivo zajema manjša evforija. V zadnjem delu sezone so blesteli pod vodstvom novega trenerja Slaviše Stojanovića, predsednik kluba Ante Guberac je nato pripeljal na Obalo tudi enega od prvih zvezdnikov lige Josipa Iličića, prve junijske tekme Primorcev pa so razkrile, da so ohranili formo iz prejšnje sezone.

Kako gre na pripravah Kopru, koga je že zmlel in s kom bo še igral? S katerimi nogometaši je odprla priprave Olimpija, kaj so napovedali v taborih Celja in Maribora? V članku tudi popoln urnik domačih in evropskih nastopov slovenskih klubov.