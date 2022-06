Jose Mourinho bo spet »obvozil« Barcelono

Razlog je, kot so pri Romi zapisali v sporočilu za javnost, ustvarjanje najboljših možnih razmer za delo v poletnih mesecih in zmanjševanje števila potovanj. »Hvala Barceloni za povabilo, želimo jim uspešne poletne priprave,« so zapisali Rimljani, ki jih seveda vodi stari katalonski znanec, Portugalec Jose Mourinho, zato so številni začeli namigovati, da je odločitev zrasla na njegovem zelniku. Barcelona, ki je želela 6. avgusta prirediti prijateljski tekmi za moški in ženski članski ekipi, se je tudi sama odzvala z izjavo za javnost.

»Roma je enostransko in brez vzroka razdrla podpisano pogodbo,« so opozorili pri klubu s štadiona Camp Nou, ki ga bo v začetku avgusta torej moral obiskati drug tekmec. Časnik MARCA je poročal, da Katalonci razmišljajo tudi o tožbi, že zdaj pa je jasno, da Mourinho, ki se je trenersko izobrazil ravno v Barceloni, nato pa jo bivšemu klubu večkrat zagodel kot trener Interja in Real Madrida, ostaja izrazito nezaželen gost.