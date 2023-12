Jose Mourinho: Mohamed Salah in Kevin De Bruyne sta odšla, ker sta želela

Jose Mourinho je med delom navijačev Chelseaja še vedno krivec za odhod Kevina De Bruyna in Mohameda Salaha. Oba sta po menjavi klubov postala najboljša nogometaša v premier league. Toda Portugalec, ki je modre vodil do treh naslovov angleškega prvaka, je v podkastu Obi One, ki vodi nekdanji Mourinhov varovanec John Obi Mikel, je v svojem prepričljivem slogu zavrnil očitke.

»Bodimo odkriti, odšla sta, ker sta želela oditi. Odšla sta, ker nista želela čakati. Zgodovina potrjuje njuni odločitvi, saj sta svoji karieri dvignila na najvišjo raven, ampak včasih 'otroci' vlečejo takšne poteze, ker nimajo potrpljenja in miru, da bi čakali na pravi trenutek. Včasih gredo njihove kariere v napačno smer,« je svoj pogled predstavil 60-letni Mourinho in razkril, da je bil on tisti, ki je zahteval, da klub odkupi Salaha od Basla.

»Potem pride drugi del, ko si igralec Chelseaja, in si status zaslužiš z igrami ali pa čakaš na priložnost. V nekem trenutku se je Chelsea odločil, da ga proda ...,« je ubranil svojo čast zdaj trener Rome. Tudi pri De Bruyneju je bilo podobo. »Zahteval sem, da ga ne posodijo. Sezono je začel pri meni v prvi enajsterici, igral je enajst tekem. Potem je prišla tekma za evropski superpokal v Pragi proti Bayernu. Bil je na rezervni klopi in je igral le nekaj minut. Naslednji dan je zahteval odhod. Pri Chelseaju je tako, da greš, ko želiš, in pride nov igralec. Verjetno so drugi nogometaši, ki bodo povedali, da sem jih porinil ven iz kluba, ampak Salaha in De Bruyneja nisem,« je postavil piko na i.

Salah je za Chelsea leta 2014 zbral 19 nastopov, De Bruyne pa v dveh sezonah le devet.