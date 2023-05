Mourinho razkril, do katerega kluba ne čuti nič

Portugalski trener Jose Mourinho (60), ki je v karieri vodil deset klubov in osvojil 21 lovorik, je razkril, da samo do Tottenhama ne goji čustev in z njim nima stikov. »The Special One« je bil na klopi Spurs iz severnega Londona med novembrom 2019 in aprilom 2021, ko ga je predsednik Daniel Levy odpustil teden pred ligaškim finalom.

»Upam, da mi navijači ne bodo zamerili, ampak Tottenham edini klub, s katerim nisem povezan. Mogoče zato, ker je bil čas pandemije covida-19 in so bili štadioni prazni, morda zato, ker mi Levy ni dal priložnosti,« je dejal Mou, ki je pri Romi spet našel zmagovita pota, z njo lani osvojil konferenčno ligo in se letos uvrstil v finale evropske lige. Pred tem je med drugimi vodil Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid in Manchester United.

Tottenham ima še eno slabo sezono, tekmo pred koncem je osmi v premier league in brez evropske vstopnice. Mourinho je bil prvi od treh trenerjev, ki jih je v zadnjih štirih letih odpustil Levy. Na Tottenhamovem štadionu sta imela kratki epizodi tudi Nuno Espirito Santo in Antonio Conte.