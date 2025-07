Jose Mourinho ostro nad klubsko svetovno prvenstvo

Legendarni nogometni trener Jose Mourinho je ostro kritiziral klubsko svetovno prvenstvo. Strateg Fenerbahčeja pravi, da ga obračuni spominjajo na prijateljske tekme in izpostavlja dva portugalska igralca, ki bi lahko osvojila zlato žogo.

Kljub porazu PSG-ja proti Chelseaju s 3:0 v finalu svetovnega klubskega prvenstva Portugalec meni, da so bili Parižani najboljša ekipa sezone, saj so prvič osvojili trojček lovorik. Dobili so francosko prvenstvo in pokal, najboljši pa so bili tudi v finalu lige prvakov. Meni, da si zlato žogo zasluži nekdo iz čete Luisa Enriqueja.

»Čeprav si vsi želimo, da bi bili igralci posebni ljudje, trenerji posebni ljudje, je nogomet zame še vedno ekipa. In vsaka individualna nagrada mora biti zame vedno neposredno povezana z naslovi. Da, klubsko svetovno klubsko prvenstvo je izpostavilo tudi enega fanta, ki je imel odlično sezono pri Chelseaju, to je Cole Palmer. Ampak to prvenstvo do polfinala me je spominjalo na vsak trening v ZDA z Real Madridom, z Interjem, na tiste tekme, ki smo jih tam igrali. Zato mislim, da je ta naslov svetovnega prvaka pomemben samo za Chelsea, ki bo prodal veliko dresov,« je bil kritičen Mourinho.

Dodaja, da verjame, da je veliki zmagovalec sezone francoski PSG. Ne zaradi zmage v domačem prvenstvu in pokalu, temveč zaradi uspeha v ligi prvakov. Meni, da sta glavna portugalska pretendenta za osvojitev zlate žoge Vitinha in Nuno Mendes. Na stavnicah v boju za zlato žogo visoki mesti zasedata še dva člana Parižanov Ousmane Dembele in Achraf Hakimi. Omenja se še Cola Palmerja in čudežnega dečka katalonske Barcelone Lamina Yamala.