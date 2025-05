Mourinho brez dlake na jeziku: Trojček je moj (VIDEO)

Daleč so časi, ko je Jose Mourinho serijsko osvajal lovorike, toda še vedno je iskriv in brez dlake na jeziku. Portugalec, ki zdaj vodi turški Fenerbahče, je pred sobotno finalno tekmo lige prvakov med Interjem in Paris Saint-Germainom priznal, da Interju ni privoščil trojne krone, mu pa želi vse najboljše v finalu v Münchnu.

»Malce bom poreden, a zelo odkrit. Skrbelo me je, da bo Inter osvojil vse tri trofeje, tega si nisem želel. Jaz sem tisti, ki je osvojil trojčka. Trojček je moj! Zdaj, ko je izgubil italijansko prvenstvo in pokal, pa bi rad, da bi osvojil ligo prvakov. Seveda pa Luis Enrique opravlja izjemno delo v Parizu. Izgubil je najboljšega igralca Kyliana Mbappeja in preobrazil ekipo, ki kaže sijajne predstave, zato bi privoščil tudi Parizu,« je povedal 62-letni Mourinho.

Tako Portugalec ostaja edini trener, ki je z italijanskim klubom osvojil tri glavne lovorike. Leta 2010 je Inter popeljal do naslova v ligi prvakov, serie A in italijanskem pokalu. V soboto bo Inter lovil četrti naslov najboljšega v Evropi, PSG prvega. Vloga favorita pripada Francozom, ki imajo priložnost za popolno sezono, potem ko so osvojili prvenstvo in pokal.