Množica policistov, Mourinho pa tekmeca prijel za nos

Istanbulska nogometna bitka za prestiž Fenerbahče – Galatasaraj ima že dolgo brado. Gre za tekmo klubov z ogromno armado navijačev tako v domovini kot med številno turško diasporo po Evropi. V Nemčiji in Avstriji imata oba tabora več uradnih navijaških klubov. Njuna sleherna tekma privabi posebno pozornost tudi iz varnostnega zornega kota, saj so so privrženci tako Fenerbahčeja kot Galatasaraya znani po izjemni vznesenosti, ki zna prestopiti tudi meje dovoljenega obnašanja bodisi na štadionu bodisi sredi mesta.

Na domačem štadionu Fenerbahče vedno uživa v izjemni podpori s tribun. FOTO: Umit Bektaš/Reuters

Prav sredina pokalna tekma, ki jo je dobil Galatasaray z 2:1 (Osimhen 2; Szymanski), je bila označena za še posebej tvegano, zaradi množičnih protivladnih demonstracij v največjem turškem mestu. Tako je na dan tekme na štadion ter v njegovi širši okolici po uradnih podatkih bilo na delu kar 30.199 policistov!

Jose Mourinho je bil vnovič v središču pozornosti. Foto Umit Bektaš/Reuters

Kot ponavadi pa se je zakuhalo na igrišču, vnovič je bil v središču pozornosti Jose Mourinho, zdaj trener Fenerbahčeja. Kot že tolikokrat v preteklosti se ni mogel sprijazniti s porazom, po koncu je Okana Buruka, stratega zmagovalcev, najprej verbalno napadel, nato pa prijel za nos ...