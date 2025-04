Brez Joseja Mourinha bi bilo dolgočasno tudi Turkom

Trener Fenerbahčeja Jose Mourinho je prejel kazen. Zaradi nešportnega incidenta, ko je po istanbulskem derbiju za nos zgrabil trenerja Galatasaraya Okana Buruka, si je prislužil tri tekme prepovedi vodenja ekipe v turškem pokalu. Ob tem pa bo moral plačati 7000 evrov kazni, so sporočili iz turške nogometne zveze, poroča nemška dpa.

Disciplinska komisija poklicnega nogometa v Turčiji (PFDK) je odločila, da Mourinhova prepoved velja zgolj za tekme tamkajšnjega turškega pokala, kar pomeni, da bo Portugalec lahko nadaljeval trenersko delo v elitni turški superligi, vključno z nedeljskim obračunom s Trabzonsporjem.

Incident se je zgodil v sredo po koncu četrtfinala turškega pokala, ki ga je Mourinhova ekipa izgubila z 1:2. V zadnjih minutah je prišlo do prerivanja igralcev obeh ekip, sodnik je z igrišča odstranil tri igralce, po zadnjem žvižgu pa je 62-letni Portugalec pristopil do trenerja nasprotne ekipe Buruka in ga prijel za nos, trener Galatasaraya pa se je nato dramatično vrgel na tla in z dlanema pokril obraz.

Pri Galatasarayu so Mourinha obtožila, da je »fizično napadel« Buruka. Pri Fenerbahčeju pa so Buruku očitali, da se je »vedel, kot da bi bil ustreljen«, in pripomnili, da je naredil »nespoštljive kretnje z rokami«, da bi izzval Mourinha.

Disciplinski organ je izzivalno vedenje trenerja Galatasaraya upošteval kot olajševalno okoliščino pri izreku kazni Mourinhu.

Fenerbahče zaseda drugo mesto v prvi turški ligi, za vodilnim Galatasarayem, ki je odigral eno tekmo več, zaostaja šest točk.

Do polemike prihaja sredi težkega obdobja za Mourinha, čigar ekipa je že izpadla iz evropske lige.

Fenerbahče ima dolgo zgodovino srditega rivalstva z Galatasarayem, dvakratnim branilcem naslova.

Dvainšestdesetletni Mourinho, ki je v Turčijo prišel lani poleti, si je konec februarja prislužil suspenz, štiri tekme prepovedi vodenja ekipe. Kaznovan je bil zaradi komentarjev po prvenstveni tekmi prav proti Galatasarayu.

Nekdanji trener Chelseaja, Real Madrida in Manchester Uniteda je okrcal sojenje tekme v Turčiji. Glavni sodnik na tekmi je bil takrat Slovenec Slavko Vinčić.

Dejal je tudi, da so na klopi Galatasaraya »skakali kot opice« kot odziv na sodniško odločitev.

Komentarji so mu prinesli očitke o rasizmu, kar je Portugalec zanikal. Buruk, sicer tudi nekdanji nogometaš Interja, je Mourinha obtožil rasne diskriminacije.

Turška nogometna zveza je portugalskemu trenerju ob tem naložila tudi več kot 40.000 evrov globe.

Iz Fenerbahčeja so v petek sporočili, da je generalno državno tožilstvo v Istanbulu zavrnilo kazensko ovadbo, ki jo je Galatasaray vložil proti Mourinhu.