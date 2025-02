Posebna čestitka jokajočega posebneža Joseja Mourinha

Portugalska rokometna reprezentanca si je za četrto mesto na svetovnem prvenstvu zaslužila tudi čestitke Joseja Mourinha.

»Na svetovnem prvenstvu v rokometu je moja Portugalska dosegla polfinale na sijajen način in rad bi ji čestital za ta dosežek in vpliv, ki ga bo imel na mlade v naši državi,« je na družbenem omrežju Instagram zapisal Mourinho.

Toda slavni nogometni trener ni mogel iz svoje kože pronicljivega izzivalca, s fotografijo pod zapisom je poslal jasno sporočilo velikemu tekmecu Galatarsayu in sodniški organizaciji. Objavil je posnetek s tekme vodilnega moštva turškega prvenstva proti Gaziantepu, na kateri je bilo vidno, da se Galatasarayev igralec David Sanchez z roko dotika žoge.

Odziv iz tekmečevega tabora je bil hiter. Oglasil se je Argentinec Mauro Icardi in objavil fotografijo knjige o Mourinhu in s prirejenem naslovom Jokajoči posebnež (The Crying One). Mourinhova biografija ima sicer naslov Posebnež (The Special One«).

Galatasaray je po zmagi z 1:0 ohranil prednost šestih točk pred Mourinhovim Fenerbahčejem.