Jose Mourinho že kraljuje v Rimu

Nova pričeska, stare navade. Zlatan Ibrahimović se je po majski operaciji kolena vrnil z golom. FOTO: Isabella Bonotto/AFP

Nogometaši Rome so v tretjem kolu italijanskega državnega prvenstva z 2:1 dobili dvoboj s Sassuolom in prevzeli vodstvo na lestvici, na naslednjih dveh mestih pa sta prav tako s po devetimi točkami Milan, ki je z 2:0 ugnal Lazio, in Napoli po sobotnem slavju nad Juventusom z 2:1.Igralci Interja iz Milana, za katerega je nekdanji slovenski reprezentantodigral vso tekmo, so zabeležili prvi remi. S Sampdorio so se v gosteh razšli z 2:2 in zamudili priložnost za skok na sam vrh prvenstvene razpredelnice.Roma je na Olimpijskem stadionu v večnem mestu povedla v 37. minuti po zadetku, v 57. je za goste izenačil Srb, Rimljanom pa je zmago v prvi minuti sodnikovega dodatka zagotovilRimska tekma je bila posebna za Joseja Mourinha. Portugalec je 1000. vodil moštvo.»Bal sem se tekme. Tekel sem kot 12-letni fant in ne kot 58-letni," je po zmagi žarel jubilant.Milan je Lazio potisnil na šesto mesto lestvice. V 45. minuti je zadel, končni izid je postavil rekonvalescentv 67. minuti, sedem minut po vstopu v igro, prvič po majski operaciji kolena.Aktualni prvak Inter je povedel v 18. minuti, ko je bil natančen. Sampdoria je izenačila 15 minut kasneje, ko je zadel, še pred polčasom pa je vodstvo črno-modrim zagotovil. Na začetku drugega polčasa je za izenačenje poskrbel, rezultat pa se kljub terenski premoči Sampdorie v drugem delu ni več spremenil.Juventus je daleč v spodnjem domu lestvice z eno samo točko s treh tekem, potem ko je v soboto izgubil v gosteh proti Napoliju z 1:2. V nedeljskem programu so bili še obračuni Cagliarija in Genoe, Spezie in Udineseja ter Torina in Salernitane. Slednji je moral iz svoje mreže pobrati štiri žoge ob porazu z 0:4. Genoa je v gosteh s 3:2 ugnala Cagliari, Udinese pa je obračun s Spezio dobil z 1:0.Že v soboto je Empoli, pri slednjem jeigral od 62. minute,pa do 83. minute, priznal premoč Venezii (2:1). Pri Benečanih jeigral od 54. minute. V Bergamu je Atalantaprav tako v soboto gostila Fiorentino in izgubila z 1:2. V 82. minuti je v igro vstopil tudi Iličić, ki pa ni pripomogel k spremembi izida.Kolo bosta danes ob 20.45 končala Bologna in Verona.