Jubilejna 100. ligaška zmaga Inzaghija, Zajčevim točka

Badelj rešil Genoo

Miha Zajc je za Genoo igral v prvem polčasu. FOTO: Genoa CFC/Facebook



Italijansko prvenstvo, sobotni pari 23. kola

Standings provided by SofaScore LiveScore

RImsko moštvo Lazio je v 23. kolu italijanskega prvenstva tesno premagalo Sampdorio z 1:0 in s tem pripravilo darilo za svojega trenerja44-letni italijanski trener, ki je na klopi Rimljanov od leta 2016, je namreč slavil svojo jubilejno 100. zmago v italijanskem prvenstvu.Za ta dosežek je potreboval 181 tekem, kar je četrti najboljši dosežek, pred njim so le(180),(169) in(145).Edini gol na tekmi je v 24. minuti dosegelGenoa je na domači zelenici igrala neodločeno z Verono (2:2).Večino tekme so bili v ospredju gostje, ki so vodili z 1:0 in 2:1, vendar pa se je Genoa rešila v 94. minuti z golomSlovenski reprezentantje bil v začetni postavi Genoe in igral v prvem polčasu, v katerem je sprožil dva strela mimo nasprotnikovega gola.Lazio - Sampdoria 1:0 (Alberto 24.)Genoa - Verona 2:2 (Shomurodov 48., Badelj 94.; Ilić 17., Faraoni 61.)Zajc je za Genoo igral v prvem polčasuSassuolo - Bologna (20.45)