Juventus izbral novega trenerja, stari pa še ne želi odstopiti

Juventus je med reprezentančnim odmorom izpeljal menjavo trenerja. Po zadnjem prvenstvenem porazu v Firencah (0:3) in drugem zaporednem po domačem proti Atalanti (0:4) je Thiago Motta postal preteklost, do konca sezone bo belo-črne poskušal v ligo prvakov zapeljati 46-letni Hrvat Igor Tudor, ki bil v igralski karieri kar devet sezon član »Stare dame« in pomočnik Andree Pirla v sezoni 2020/21.

Brazilec je izgubil stik s slačilnico, a odločilen je bil njegov pogovor s športnim direktorjem Cristianom Giuntolijem in izvršnim direktorjem Mauriziem Scanavino.

»Najprej sploh nismo razmišljali o menjavi, toda njegovi odgovori so bili tako neprepričljivi, da so nas spodbudili k skrajni odločitvi,« je preobrat po soočenju prejšnji ponedeljek pojasnil Giuntoli. Zanimivo je, da se Motta ni sprijaznil z menjavo. Trenutno je na dopustu na Portugalskem, klub pa ga bo uradno razrešil ob njegovi torkovi vrnitvi v Torino.

Po odličnem delu pri Bologni, Thiago Motta ni bil kos zahtevni nalogi pri Juventusu. FOTOI: Massimo Pinca/Reuters

Motta je lansko poletje prevzel Juventus, a njegovi prijemi niso obrodili sadov. Čeprav je v Serie A izgubil le tri tekme, kot vodilni Inter, je Juventus zunaj območja uvrstitve, ki vodi v ligo prvakov. Iz nje je dvakratni evropski prvak v tej sezoni izgubil v dodatnih kvalifikacijah proti PSV iz Eindhovna. Za Tudorjev prihod je dvignil palec tudi nekdanji trener Fabio Capello.

»Pričakujem, da bom zdaj videl Juventus z jasnimi in natančno določenimi položaji igralcev. Njim pa sporočam, da tudi od njih pričakuje ustrezen odgovor na igrišču,« je bil jasen legendarni 78-letni trener.