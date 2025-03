Direktor je klical hrvaškega trenerja sredi noči

V Torinu se je prižgal rdeči alarm, Juventusovi navijači so na nogah. V derbiju 28. kola italijanskega nogometnega prvenstva je Atalanta v gosteh dobesedno »nokavtirala« belo-črne in jim prizadejala najhujši domači poraz po skoraj 60 letih. Moštvo iz Bergama je s 4:0 (Mateo Retegui, Marten de Roon, Davide Zappacosta, Ademola Lookman) odpravilo tekmece, ki so pred derbijem celo upali, da še lahko posežejo v bitko za prvaka.

Thiagu Motti se pri Juventusu trese stolček trenerja. FOTO: Isabella Bonotto/AFP

Juventus je bil tako ponižan v serie A leta 1967, ko ga je v mestnem derbiju s 4:0 premagal Torino. Toda to je bil šele Juventusov drugi prvenstveni poraz v sezoni, a bi lahko bil usoden za trenerja Thiaga Motta. Po pisanju TuttaMercata je športni direktor »Stare dame« Cristiano Giuntoli sredi noči poklical Hrvata Igorja Tudorja, ki je bil dolgoletni igralec belo-črnih in je v Italiji pustil tudi soliden trenerski pečat. A Hrvat je le en od kandidatov za nasledstvo Brazilca, ki pa bo imel še vsaj eno priložnost. V nedeljo se bo reševal v Firencah pri Fiorentini.