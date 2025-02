Sin legendarnega Buffona povabljen v reprezentanco – a ne italijansko

Nogometni svet je vedno pozoren na sinove slavnih igralcev, ki poskušajo ustvariti svojo lastno kariero. Eden takšnih mladih talentov je Louis Buffon, sin legendarnega italijanskega vratarja Gianluigija Buffona in češke manekenke Alene Šeredove. Čeprav bi lahko sledil očetovim stopinjam in se postavil med vratnici, je Louis izbral drugačno pot – postal je napadalec.

Louis se je rodil leta 2007 v Torinu. Njegovo ime ni naključje – oče Gianluigi ga je poimenoval po svojem otroškem vzorniku, kamerunskem vratarju Thomasu N'Konou. Že od mladih let se je zanimal za nogomet, a ni izbral vratarskega poklica, kot bi morda pričakovali. Namesto tega igra kot napadalec.

Trenutno igra za Piso, kjer nastopa za mladinsko ekipo. V sezoni 2024/25 je na 18 tekmah dosegel štiri zadetke, kar je bilo dovolj, da je pritegnil tudi pozornost članske ekipe. Bil je vpoklican na nekaj tekem članske vrste, ki igra v drugi italijanski ligi. Tam je do nedavno igral tudi slovenski reprezentant Jan Mlakar, ki je bil januarja posojen v splitski Hajduk.

Vpoklic v češko reprezentanco

Louis Buffon ima dvojno državljanstvo – italijansko po očetu in češko po materi. To mu je omogočilo izbiro med dvema reprezentancama, in presenetljivo se je odločil za Češko, domovino svoje matere.

Selektor češke reprezentance do 18 let, Václav Jílek, ga je uvrstil na seznam igralcev za priprave, ki bodo potekale od 23. do 26. februarja v Písku. Marca pa bo reprezentanca nastopila na turnirju v Portugalski, kjer se bo pomerila z Anglijo, Francijo in Portugalsko.

Njegova odločitev, da zastopa Češko namesto Italije, je bila deležna številnih odzivov. Nekateri menijo, da je izbral državo, kjer bo imel več priložnosti za igranje na mednarodni ravni, drugi pa poudarjajo, da se močno identificira s češkimi koreninami po materi Aleni Šeredovi.

Senca slavnega očeta

Dvoma, da bo Louis Buffon vedno nosil breme slavnega priimka, ni. Njegov oče Gianluigi je eden največjih vratarjev v zgodovini nogometa, znan po svoji dolgoletni karieri pri Juventusu, Parmi in Paris Saint-Germainu. Z Italijo je leta 2006, leto pred rojstvom Lousia, osvojin naslov svetovnega prvaka.

Gianluigi se je leta 2014 ločil od Alene Šeredove in kasneje poročil s televizijsko voditeljico Ilario D'Amico, s katero ima sina Leopolda Mattiaja.

Buffon je z Italijo leta 2006, leto pred rojstvom Lousia, osvojil naslov svetovnega prvaka. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Ali bo nekoč zaigral tudi na največjih evropskih odrih in postal ključni igralec bodisi v klubskem bodisi v reprezentančnem nogometu, bo pokazal čas. Zagotovo pa gre za ime, ki ga bomo v prihodnjih letih še slišali.