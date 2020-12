Juventus podpisal novo pokroviteljsko pogodbo z Jeepom

Italijanski prvak Juventus je sporočil, da je s svojim pokroviteljem Jeepom podpisal novo pogodbo, veljavno do konca sezone 2023/24.



Torinski velikan z avtomobilskim proizvajalcem Jeepom sodeluje od sezone 2012/13, strani pa ste se zavoljo obojestranskega zadovoljstva odločili podaljšati sodelovanje, za kar bo Juventus na leto prejel 45 milijonov evrov.



Juventusovi nogometaši od leta 2015 nastopajo v dresih nemškega opremljevalca športne opreme Adidas, s katerim so leta 2018 podpisali novo pogodbo, ki je veljavna do leta 2027 in vredna kar 408 milijonov evrov.



Nogometašem Juventusa sicer v novi sezoni državnega prvenstva ne gre vse po načrtih, saj so po 13 tekmah šele na šestem mestu, s tekmo manj za vodilnim Milanom zaostajajo za 10 točk.

