Kaj bosta danes opravila favorizirana Olimpija in Celje?

Olimpijo in Celje danes čaka ogrevanje za nedeljski derbi 23. kroga 1. SNL, na svoj račun bi lahko prišli tudi nogometni navdušenci, ki igrajo športne stave, saj so pokalni dvoboj vselej nepredvidljivi. V osmini finala pokala Pivovarne Union ju bosta izzvala drugoligaška tekmeca Ilirija in Tabor. Ljubljanski dvoboj bo na Kodeljevem ob 14.30, celjski ob 16. uri. Osrednja današnja tekma pa bo prvoligaški derbi v Murski Soboti (17.30). Mura ali Koper: oba sta sezono začela z evropskimi ambicijami. Medtem ko lahko Sobočani uresničijo cilj le s končnim zmagoslavjem, so Koprčani za evropsko poletje v igri tudi v ligi. A Koprčanom se lahko ponesreči prvenstvena sezona, saj morda ne bo zadostovalo niti 4. mesto. Pokalni prvak, ki bi bil uvrščen nižje od četrtega mesta, bi si ob prvaku, podprvaku in tretjeuvrščenem priigral evropsko vozovnico.

