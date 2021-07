Ne le euro, tu je tudi derbi Brazilija vs. Argentina

Neymar opominja, da na Maracani ne izgublja tekem. FOTO: Douglas Magno/AFP

Lahko prehiti Peleja

Ko igrata Brazilija in Argentina, globus zastane, sveta dresa plenita poglede nogometnih navdušencev.

Južna Amerika je bila skozi vso zgodovino na prepihu, v času zdravstvene in tudi politične krize pa se osiromašeno prebivalstvo, tako kot je že ukalupljen »običaj« v Latinski Ameriki, lahko zanese le na dve stvari: vero in ... nogomet. Južnoameriško nogometno prvenstvo, njegova 47. izvedba, se bo v nočnih urah na nedeljo po starocelinskem času na legendarni Maracani sklenilo s finalno tekmo, zaključni obračun pa prinaša idealna in sanjska nasprotnika. Brazilija in Argentina se bosta udarila za 10. naslov na Copi Americi za kanarčke in 15. za gavče, za kako veliko rivalstvo gre, pa pričajo tudi nekatere novinarske najave. Eden od novinarjev je namreč s silovitostjo izraza črk zapisal: »Pozabite na euro, velika tekma konca tedna je namreč tista med Brazilijo in Argentino.«Latinskoameriški velesili, prvič sta se udarili leta 1914, sta denimo skupaj sedemkrat osvojili naslov svetovnega prvaka, v novodobnem času pa tudi premoreta zvezdnika, ki pišeta zgodovino na travnati nogometni površini.inbosta vodila vrsti branilca naslova, ki ni izgubil vse od poraza z gavči v prijateljski tekmi novembra leta 2019, in Argentine, ki je neporažena na zadnjih 19 dvobojih. »Vemo, kako težko je ugnati Argentino, letos bo poleg tega tudi vse posebno zaradi vseh organizacijskih in drugih nevšečnosti. Poleg tega, ali nam je to všeč ali ne, ima v svojih vrstah najboljšega nogometaša na svetu,« meni brazilski napadalecKar bo v finalu asa kanarčkov in gavčev naredilo še bolj krvoločna, pa je dejstvo, da tako Neymar kot Messi še nista osvojila lovorike na udarnih tekmovanjih. Brazilec premore sicer končno zmago na pokalu konfederacij leta 2013, zmago na Copi leta 2019 je zgrešil zaradi poškodbe, oba z Messijem pa sta se denimo okitila z naslovom olimpijskega prvaka. Še posebej špansko govoreči južni sosedje so nestrpni, saj so Copo America nazadnje osvojili leta 1993! A favoriti so tudi tokrat Brazilci, saj je že postala njihova značilnost, da svoje najhujše celinske tekmece v odločilnih tekmah prisilijo na predajo. »Na Maracani še nisem izgubil, upam, da se ta tradicija tudi zdaj ne bo pretrgala,« se hrabri Neymar.Messi bo sicer odigral četrto sklepno tekmo južnoameriškega prvenstva, na letošnjem turnirju pa vodi statistiko s štirimi zadetki in petimi ključnimi podajami. Ker je že napolnil 34 let, sta letošnja Copa in svetovno prvenstvo naslednjega leta v Katarju zadnji priložnosti za srebrnino. Lahko pa Leo svojo statistično rubriko obogati z novim rekordom, za gavče je doslej zabil 76 golov, le še za en zadetek je krajši od brazilske strelske znamke (77), legendarnega, to je tudi južnoameriški vrhunski mejnik.»Brazilija proti Argentini je več kot le preprosta nogometna tekma. Globus takrat zastane, sveta dresa obeh reprezentanc plenita poglede nogometnih navdušencev,« je mitsko omenil branilec kanarčkov. Morebiti že res, a denimo največ naslovov južnoameriškega prvaka ima s petnajstimi denimo Urugvaj. Če Angleži že pojejo: »Nogomet se vrača domov,« pa v Braziliji lahko dodajo, da je tako tudi z gledalci. Mestni svet v Riu de Janeiru je namreč v luči pandemije za finale vseeno dovolil omejeno število gledalcev na tribunah Maracane. Prisotnih bo 7800 gledalcev, 10 odstotkov celotnih zmožnosti, potem ko v dozdajšnjem delu letošnje Cope ni bilo navijačev. Še zanimivost, finale bo kot glavni sodnik sodiliz Urugvaja, dan prej bo v glavnem mestu Brasilii dvoboj za tretje mesto med Kolumbijo in Perujem.