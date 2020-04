Kar 760 milijonov razlogov za nadaljevanje sezone

London - Vodstvo angleške premier league bo pozvalo nogometaše, naj zaradi krize s koronavirusom, zaradi katere je prvenstvo prekinjeno do nadaljnjega, sprejmejo 30-odstotno znižanje plač.



Igralce, mnogi so plačani v astronomskih zneskih, je k prostovoljnemu sprejetju znižanja pozvala tudi britanska vlada. Jutri se bo združenje profesionalnih nogometašev (PFA) o tem pogovarjalo z vodstvom lige in predstavniki klubov.



Dvajset prvoligašev je prvenstvo prekinilo in naj bi ga nadaljevalo, ko bodo razmere to dovoljevale. Sezona se utegne preložiti tudi v julij in avgust. Liverpool ima sicer ogromno prednost na vrhu in za osvojitev prvega naslova po 30 letih potrebuje le še dve zmagi na zadnjih devetih tekmah.



Klubi si mrzlično prizadevajo končati sezono, saj bi lahko ostali brez 760 milijonov funtov (862 milijonov evrov) iz naslova televizijskih pravic. Od tod zamisli o igranju pred praznimi tribunami in popolnem izoliranju moštev, kakršne poznajo reprezentance med svetovnim prvenstvom. Pa tudi, da bi preostanek tekem odigrali na Kitajskem, kjer je pandemija pod nadzorom.

Pomoč nižjim ligam in žrtvam

Bogata premier liga je sicer že namenila 125 milijonov funtov klubom iz nižjih lig ter dodatnih 20 milijonov za žrtve novega virusa.



Vodstvo premier league je sicer po današnjem sestanku z vsemi ekipami vsaj do 30. aprila prestavilo nadaljevanje prvenstva. Eno najmočnejših ligaških nogometnih tekmovanj na svetu se bo nadaljevalo šele, ko bo dobilo dovoljenje od britanske vlade in bodo izpolnjeni vsi pogoji za igro.