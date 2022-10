Karim Benzema nogometaš leta

Senzacije ni bilo, na slovesni prireditvi v Parizu je zlata žoga za najboljšega nogometaša leta pripadla madridskemu Francozu Karimu Benzemaju, za njim sta se zvrstila Sadio Mane (Bayern; v prejšnji sezoni Liverpool) in Kevin de Bruyne (Manchester City). Sijajni francoski napadalec je prispeval kopico pomembnih golov za Real, ki je v sezoni 2021/22 osvojil 35. naslov španskega prvaka in že 14. lovoriko najboljšega nogometnega kluba v Evropi.

Benzemaju je nagrado predal Zinedine Zidane. FOTO: Franck Fife/AFP

»Na to sem zelo ponosen, na vse svoje delo, nikoli nisem obupal,« je dejal Benzema. »V življenju sem imel dva vzornika, Zidana in Ronalda. Vedno sem sanjal o tem, da je vse mogoče. Bilo je težko obdobje, ko nisem bil v francoski reprezentanci, ampak sem trdo delal, nikoli obupal in užival v igranju nogometa,« je dodal Francoz.

Nagrado mu je podelil Zinedine Zidane, zadnji Francoz, ki je prejel zlato žogo leta 1998, Benzema pa je postal peti Francoz, ki mu je to uspelo.

Najboljši vratar je Thibaut Courtois. FOTO: Franck Fife/AFP

Najboljši vratar je Courtois

Najboljšega vratarja ima prav tako Real Madrid – lovoriko je osvojil Thibaut Courtois pred Alissonom Beckerjem (Liverpool) in Edersonom (Manchester City). Med deseterico najboljših vratarjev je tudi naš Jan Oblak (Atletico Madrid), in sicer na 8. mestu. Pred njima sta Nemca Kevin Trapp (Frankfurt) in Manuel Neuer (Bayern).

Najboljša nogometašica leta je vnovič postala Alexia Putellas (Barcelona).

Posebna nagrada Gerd Müller za najbolj učinkovitega strelca sezone v različnih tekmovanjih pa je pripadla poljskemu asu Robertu Lewandowskemu, ki je do konca prejšnje sezone igral za Bayern, zdaj pa je pri Barceloni.