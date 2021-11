Karizmatični velemojster Xavi je sprejel velik izziv

V nadaljevanju preberite:

Preberite zanimivo razmišljanje Philippa Lahma o izzivih, ki jih sprejemajo nogometni trenerji v zadnjem času. V svoji novi kolumni v časniku Delo razmišlja o Xavijevi vrnitvi v Barcelono in pojasnjuje, kako je nanj vplival Pep Guardiola iz zlatih časov FC Barcelona. »Večina prvih desetih do petnajstih trenerjev, kot so Mauricio Pochettino, Thomas Tuchel, Antonio Conte ali Carlo Ancelotti, kroži med velikimi klubi na dve do tri leta. V tem času ne moreš razviti prav veliko. Zato je zanje pomembneje, da v ekipi ustvarijo dobro vzdušje in da jih zvezdniki sprejmejo,« je prepričan Lahm.