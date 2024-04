Slovenski navijači lahko spijo mirno, Šeško in Šporar kot Mbappe

V nadaljevanju preberite:

Nogometna javnost že več mesecev polemizira in ugiba, ali bo Kylian Mbappe po letošnjem evropskem prvenstvu v Nemčiji res zapustil Pariz in se preselil v Madrid, da bo torej majico PSG zamenjal za opravo Reala. V zadnjih mesecih je »tiha vojna« med 25-letnim zvezdnikom Parižanov in njihovim trenerjem Luisom Enriquejem dosegla novo razsežnost in lovci na škandale nestrpno čakajo na kaj novega, četudi le podrobnost, s katero bi lahko podžgali domnevni spor na relaciji Mbappe-Enrique.

Razumljivo je, da primer odmeva tudi po Evropi, Mbappe ni eden od rekreativcev, ki bi igrali nogomet v parku pod Eifflovim stolpom, vendarle je najboljši napadalec svoje generacije na svetu in posledično »vroča roba«, ki je z vsakim domnevnim incidentom »vroča« še bolj. V prihodnost njegove kariere se je aktivno vpletel celo francoski predsednik Emmanuel Macron, ki želi, da bi Mbappe poleti igral za Francijo na olimpijskih igrah v Parizu – ne glede na to, da naj bi mu njegovi novi delodajalci v Madridu to prepovedali. Mbappe se javno še ni opredelil do svoje prihodnosti, namignil je le, da bo igral na olimpijskih igrah. Enrique je celo izjavil, da bi lahko v primeru trojne krone ali zmagoslavja PSG v ligi prvakov ostal na štadionu Park princev … Zgodba v resnici vsaj delno spominja na turške telenovele, Mbappe pa na Sulejmana Veličastnega.