Kdo bo uspešen v boju za ligo prvakov? Gol bi osrečil Šeška in Leipzig

Nogometni ritem v aprilu je v prvenstvih elitne peterice zelo zgoščen, prihodnji teden se vrača liga prvakov, tudi državna prvenstva pa še zdaleč niso odločena. Najbolj zanimivo je v Angliji, kjer Liverpool, Arsenal in Manchester City tečejo mrtvi tek, napet bo tokrat tudi mestni derbi v Rimu, na Olimpicu ga bo gostila Roma, ki bi z zmago ohranila pritisk na četrto Bologno. Pod vodstvom Danieleja de Rossija bojeviti sinovi volkulje vse do zadnjega ne bodo nehali gristi.

Manchester United - Liverpool (nedelja, 16.30): Angleški derbi št. 1 le redko razočara, nazadnje je v pokalu FA postregel s sedmimi goli in zmago Uniteda. Rdeči vragi so med tednom proti Chelseaju pokazali ves svoj nogometni repertoar, se vrnili po dveh golih zaostanka in bili na pragu zmage, a prejeli dva gola po 99. minuti in izgubili, še sami zares ne vedo, kako. Možnosti za ligo prvakov so dokončno šle po zlu, proti Liverpoolu bodo besni domačini iskali obliž na rano in večnim tekmecem želeli zagreniti finiš prvenstva. Tip: 0.

Zadnji derbi z Manchester Unitedom bo poseben za Jürgna Kloppa, Liverpool potrebuje vsaj točko, da zadrži stik z Arsenalom in ManCityjem. FOTO: Molly Darlington/Reuters

Athletic Bilbao - Mallorca (sobota, 22.00): Finale španskega kraljevega pokala bo minil brez običajnih zvezdniških nasprotnikov iz Katalonije in Kastilje, a ne bo nič manj zanimiv. Athletic se krčevito bori za ligo prvakov, z zmago v pokalu bi si zagotovili vsaj mesto v evropski ligi, apetiti Baskov pa segajo više. Naproti jim bo stala Mallorca, ki je že nekaj časa osredotočena le na pokal, v katerem je izločila Girono in Real Sociedad po enajstmetrovkah. Obstanek Mallorce v la ligi ne bi smel biti ogrožen, finale pokala je za ekipo z Balearov tudi finale sezone. Tip: 1.

Šeško je dobro pripravljen, odločitev je vedno tesna, vsako priložnost je treba izkoristiti. Marco Rose

Roma - Lazio (sobota, 18.00): V italijanskem prvenstvu je na derbijih najbolj varna stava na remi, prioriteta je ohraniti celo kožo, šele nato loviti zmago. A tokrat na olimpijskem štadionu v italijanski prestolnici ne bo tako, Roma pod taktirko klubske legende Danieleja de Rossija igra veliko bolje, predvsem pa rezultatsko bolj uspešno in lovi četrto Bologno. V poštev pride le zmaga, zlepa ali zgrda. Tip: 1.

Sedem zadetkov so gledalci videli na zadnjem derbiju pred manj kot mesecem dni na Old Traffordu. FOTO: Molly Darlington/Reuters

Freiburg - Leipzig (sobota, 15.30): Po slovesu od lige prvakov je za Leipzig in Benjamina Šeška vsaka tekma bundeslige za biti ali ne biti. Četrto mesto in liga prvakov sta osnovni cilj ambicioznih rdečih bikov, letos sta računico nekoliko pokvarila Bayer Leverkusen in Stuttgart, zato bo nekdo ostal praznih rok. Trenutno kaže, da prav vzhodni Nemci, a bo imel Šeško s soigralci do konca sezone še sedem priložnosti, da položaj popravi. Bo začel v začetni postavi? »Baumgartner je dobro igral za reprezentanco in dobro izkoristil priložnost. Tudi Šeško je dobro pripravljen, minute mora dobiti tudi Eljif Elmas. Bomo videli, odločitev je vedno tesna, vsako priložnost je treba izkoristiti,« je svojim napadalcem »zagrozil« trener Marco Rose. Tip: 2.

Le enkrat je na zadnjih petih derbijih Liverpool premagal Manchester United, a takrat s kar 7:0.

Borussia Dortmund - Stuttgart (sobota, 18.30): Minuli konec tedna je Borussia z 2:0 odpravila Bayern v derbiju, ki ni bil le prestižne narave, enako kot ne bo tokratni s tretjeuvrščenim Stuttgartom. Današnja tekmeca ločijo le štiri točke, iz ozadja napada Leipzig in poraza si ne želijo ne v mercedesovem mestu, predvsem pa ne v Dortmundu. Tip: 0.