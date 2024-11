Kdo je kriv za težave na Velodromu? De Zerbi bi vrnil tudi denar

Pred letom dni je Roberto de Zerbi veljal za enega najbolj perspektivnih mladih trenerjev v nogometu, po odličnem začetku sezone Brightona sta ga hvalila Jürgen Klopp in Pep Guardiola in zdelo se je, da smo priča vzponu nove trenerske zvezde. Nato pa je De Zerbi prišel v navzkriž z lastnikom moštva in po koncu sezone zapustil Brighton, tudi začetek delovanja v Marseillu pa ni minil ravno mirno.

De Zerbi si je želel, da bi bil Brighton še bolj ambiciozen in bi v prestopnem roku dobil denar za okrepitve, tega zagotovila s strani uprave ni bilo in Italijan je konec junija podpisal sodelovanje z Marseillom. Začetek sezone sicer ni bil slab, a je na domačih tleh slavil le enkrat, po dveh zaporednih porazih na kultnem Velodromu pa so v vedno vroči Provansi nestrpni.

»Če je problem v meni, potem bom takoj odšel, odpovedal se bom denarju in prekinil pogodbo. V Marseille sem prišel zaradi Velodroma, da bi igral na tem kultnem štadionu. In zdaj ne morem pripraviti igralcev, da pokažejo to, kar kažejo na treningih in v gosteh. To je moja krivda in moja odgovornost,« se zaveda 45-letnik.

Velodrome sodi med najbolj kultne štadione na svetu. FOTO: Manon Cruz/Reuters

Ob koncu službovanja pri Brightonu so De Zerbija povezovali tudi s klopjo Manchester Uniteda in Chelseaja, a je na koncu pristal v Marseillu, kjer na drugem mestu za PSG-jem zaostaja šest točk, a je Marseille odigral tudi tekmo več.