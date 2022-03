Kitajci umaknili angleški nogomet s TV zaslonov

Kitajski nosilec TV pravic za prenose tekem angleškega nogometnega prvenstva je vodstvo premier league obvestil, da ta konec tedna na Kitajskem ne bo predvajal angleških tekem. Razlog se skriva v dejstvu, da bodo na vseh tekmah premier league opozorili na rusko invazijo na Ukrajino in podprli ukrajinsko državo.

Vodstvo premier league je pred tem sporočilo, da bodo klubi javno podprli Ukrajino med 5. in 7. marcem, vsi kapetani 20 klubov pa bodo nosili kapetanski trak v rumeno-modrih barvah Ukrajine. Ob tem je liga pozvala tudi navijače, naj se pridružijo akciji nogometašev, trenerjev in uradnih oseb na tekmah in naj pokažejo solidarnost z ukrajinskim narodom.

To ni prvi nogometni »zaplet« med Kitajci in Angleži

Tudi na velikih zaslonih na štadionih bodo prikazovali slogan »Football stands together« (Nogomet stoji skupaj), prizori pa bodo vključeni tudi v TV prenos in mednarodno izmenjavo novic. Prav zaradi tega bosta kitajska nosilca TV pravic – iQiyi Sports in Migu – ta konec tedna zatemnila TV prenose tekem angleškega prvenstva.

To ni prvi nogometni »zaplet« med Kitajci in Angleži. Spomnimo, premier league je leta 2020 začasno prekinila pogodbo s kitajskim ponudnikom plačljivega ogleda tekem, potem ko ta zaradi pandemije in posledično finančnih težav ni mogel plačati 160 milijonov funtov vredne pogodbe z Angleži.