Klopp pred novo ključno tekmo: Pepu se je zareklo, ni še konec

Kljub temu, da pred zadnjimi tremi preizkušnjami v premier league Liverpool za branilcem naslova Manchester Cityjem zaostaja za tri točke, trener Jürgen Klopp z varovanci še ni predal boja, potem ko so rdeči minuli konec tedna po zaslugi domačega remija s Tottenhamom (1:1) močneje zaostali za sinje modrimi, ki so kasneje s 5:0 odpravili Newcastle United.

»Nisem prepričan, kaj sem rekel (fantom po tekmi s Tottenhamom, op. a.), ampak mislim, da je očitno – da še ni konec, ne glede na to, kaj se je zgodilo,« je na ponedeljkovi novinarski konferenci dejal Klopp. »Še tri tekme moramo odigrati in skrbi me le to, kako jih lahko dobimo, nobene besede nimam pri tem, kako lahko City dobi svoje tri tekme. Ne bomo prenehali verjeti, takšni smo. Kot človeška bitja je res 'kul', da se lahko samo odločimo, kako vidimo določeno stvar. So dejstva, a dovoljeno nam jih je tudi spregledati. Poskušam pomagati fantom, da situacijo vidijo tako, kot jo vidim sam.«

Zdrs proti Tottenhamu je malce pokvaril šampionski pridih minulega konca tedna, ko so Liverpoolčani s preobratom in zmago v Villarrealu (3:2) potrdili napredovanje v finale lige prvakov, kjer jih 28. maja v pariškem Saint-Denisu čaka madridski Real. Ta konec tedna, natančneje v soboto, sledi finale pokala FA v Londonu s Chelseajem. V angleških medijih so se sicer v zadnjih urah vrtele izjave Cityjevega trenerja Pepa Guardiole, ki je dejal, da si na Otoku prav vsi želijo, da bi Cityju spodrsnilo oz. da bi zmagali Liverpoolčani.

Gerrard: Liverpool je v tem trenutku najboljši na svetu

Klopp je o besedah starega znanca povedal, da so bile po vsej verjetnosti izrečene v žaru trenutka: »Živim v Liverpoolu. Gotovo je tu veliko ljudi, ki si želijo, da bi mi osvojili prvenstvo. A še tu jih je verjetno le 50 odstotkov. Kot trener sem imel nedavno takšno izkušnjo, ko smo, jasno, pod vplivom tekme in trenutne situacije. Izrekel sem nekaj besed, pa bi jih še enkrat? Ne. Rekel sem, da Tottenham igra tako, kot igra, a je še vedno zgolj peti. Tisti trenutek sem imel dober občutek, a najverjetneje ni bilo prav.«

Nemški strateg je še dejal, da se napadalec Roberto Firmino približuje popolnemu okrevanju po težavah z nogo, morda bo nastopil že v Birminghamu, kjer Liverpoolčane kot že rečeno pričakuje veliki Steven Gerrard. City bo dan kasneje gostoval v Wolverhamptonu.

»Ekipa svetovnega kova, v tem trenutku tudi najboljša na svetu. Zelo dobro se zavedamo izziva,« je dejal nekdanji kapetan rdečih z Anfielda. »Velikokrat sem že spregovoril o tem, kako spoštujem trenerja in strokovni štab. Tega se lahko bojiš, ali pa se postaviš v gard ter se s tem poskušaš spopasti ter poiskati rešitve za določene trenutke med tekmo,« je dejal trener Ville, ki mora na 11. mestu odigrati še štiri tekme.