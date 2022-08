Klopp stopil v bran velikim rivalom: Skoraj bi že poklical na radio

Po porazih z Brightonom in Brentfordom, še posebej boleč je bil slednji na gostovanju v Londonu s kar 0:4, se je Manchester United znašel na dnu lestvice premier league. Toda pred ponedeljkovim obračunom z največjim tekmecem Liverpoolom na Old Traffordu je trener Liverpoolčanov Jürgen Klopp stopil v bran rivalom in se dotaknil nekaterih javnih kritik, ki jih je na radiu izrekel nekdanji nogometaš Aston Ville Gabriel Agbonlahor.

»Gledal sem prvi polčas in nato poslušal talkSPORT. Gabby Agbonlahor ... Proti nam mislim, da je v mojem prvem letu izgubil z 0:6, ne spomnim pa se, da je bil kakšna pošast na zelenici, vsaj kar se tiče miselnosti. Po vsem tistem, kar je povedal o Unitedu v tisti oddaji ... Skoraj bi jih že poklical in jih opomnil, da so povsem pozabili na to, da so bili nekoč tudi sami nogometaši,« je bil brez dlake na jeziku tudi tokrat Klopp.

»Če tako govorijo nekdanji nogometaši, potem si lahko samo predstavljamo, kako govorijo vsi drugi. Moraš se vprašati, kako bi se sam odzval v takšni situaciji. Proti nam se bodo želeli dokazati, to je nekaj povsem običajnega in to tudi pričakujemo,« je še dejal Klopp, čigar moštvo je na uvodu v novo sezono zabeležilo že dva remija, proti Fulhamu v gosteh (2:2) in Crystal Palacu doma (1:1).

Novi strateg Uniteda Erik ten Hag bo seveda upal, da grozljivega začetka njegovega službovanja na Old Traffordu ne bo še dodatno zagrenil poraz proti Liverpoolu, ki je bil od rdečih vragov v minuli sezoni boljši s 5:0 in 4:0. Na prijateljski tekmi v Bangkoku je julija sicer United napolnil mrežo Liverpoolčanov in zmagal s kar 4:0.