Klubska blagajna dobila že tretjo bitko s koronavirusom

Tudi v sezoni 2021/22 je španski nogometni velikan Real Madrid zabeležil 12,9 milijona evrov dobička, kar pomeni, da po nobeni od treh sezon, ki jih je zaznamovala pandemija novega koronavirusa, kraljevi klub ni posloval z minusom. Za Realom je izjemno uspešna minula sezona, v kateri je člansko moštvo osvojilo igo prvakov in španski naslov.

V klubu ocenjujejo, da je pandemija odžrla okoli 400 milijonov evrov prihodkov zaradi praznih tribun med junijem 2020 in majem 2021. Prihodki sicer še vedno zaostajajo za tistimi, ki so jih beležili pred pandemijo, so pa se v primerjavi z minulo sezono povišali za 10 odstotkov. K temu je močno pripomogla tudi 360 milijonov evrov »težka« naložba ameriške investicijske družbe Sixth Street, medtem ko si je Real za prenovo štadiona Santiago Bernabeu, ki še ni dokončan, v ZDA izposodil 800 milijonov evrov.

Real je na zelenici odlično odprl tudi sezono 2022/23 z osvojitvijo Uefinega superpokala in stoodstitnim izkupičkom v državnem prvenstvu. Kraljevi klub v sredo čaka druga tekma skupinskega dela lige prvakov z Leipzigom slovenskega vezista Kevina Kampla, nato pa nedeljski derbi z Atleticom Jana Oblaka v prvenstvu.