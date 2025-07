Trump kradel šov; Palmer: Kaj dela tukaj?, James: Boš zdaj šel? (FOTO, VIDEO)

V nadaljevanju preberite:

Enzu Maresci je uspelo rešiti enigmo, ki je ostala uganka za Liverpool, Arsenal, Inter, Bayern, Real Madrid ... Italijanski trener je v finalu svetovnega klubskega prvenstva že v prvem polčasu taktično razorožil evropskega prvaka PSG, ki se je dotlej zdel nepremagljiv, Chelsea pa je po 3:0 na štadionu MetLife v New Jerseyju postal prvi klub, ki je osvojil prav vse mogoče Uefine in Fifine lovorike. Parižani so ob koncu malce pokvarili sanjsko sezono in se izkazali za slabe poražence, ameriški predsednik Donald Trump pa si je po nepotrebnem vzel svoj kos pozornosti.

Kaj je zaznamovalo in celotno prvenstvo? Kaj sta povedala junak Cole Palmer in Maresca? Koliko sta zaslužila finalista? Kakšne bodo posledice za novo sezono?