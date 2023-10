Ko eden posluša, deset pa je slabih, odide trener

V slovenskem državnem prvenstvu se nadaljujejo zanimive tekme s »presenetljivimi« zmagovalci, v Rogaški Slatini so znova besni na krovno organizacijo, Olimpija kljub neprepričljivi igri zmaguje, obenem Maribor ne najde poti iz krize. Vodilo Alberta Riere, da se v državnem prvenstvu dveh tekem zapored ne izgublja, so usvojili tudi igralci Celja, Robert Pevnik pa dokazuje, da proti njegovim ekipam nikomur ne bo lahko. V podkastu VAR tokrat o SNL, reprezentančnem seznamu Matjaža Keka, možnostih Olimpije na evropski tekmi s Slovanom in drugačnem razmerju moči med Hajdukom in Dinamom.

»Ne želim biti žaljiv do nikogar, toda v 'normalnih' razmerah bi bil Aluminij 'podružnica' Maribora, vsako leto bi mu Maribor poslal nekaj nogometašev, ki bi se tam kalili, kluba pa bi idilično sodelovala. V realnosti Maribor pri Aluminiju ne more zmagati, že prejšnjič smo ugotovili, da to ne pelje nikamor,« o novem polomu vijoličnih, tokrat na štajerskem dvoboju z Aluminijem, meni gost podkasta Jernej Suhadolnik.

Potrpljenja bo kmalu zmanjkalo

Igralec 11.Kola SNL FOTO: Delo

Z VAR-om enako kot s sodišči

V Ljudskem vrtu so v četrtek z Radomljami dočakali pravi odziv igralcev, po treh golih se je kazala luč na koncu tunela. Nato je prišel štajerski derbi z Aluminijem, ki je tudi vijoličnim odčital lekcijo. »Kadar trener kritizira igralce in reče, da ga je eden poslušal, devet ali deset pa jih je bilo slabih, je razplet zgodbe znan. V takšnem primeru vedno odide trener, ne poznam primera, ko bi deset igralcev zapustilo klub,« Suhadolnik meni, da se mariborskemu strategu Damirju Krznarju ne piše dobro, čeprav so v Mariboru doslej glede njegovih neuspehov pokazali veliko potrpljenja. Potrpljenja, ki ga pri kateri od prejšnjih vodstvenih struktur v klubu ne bi bil deležen. Razlog je nemara tudi finančne narave.

Beseda je tekla o Olimpiji in domnevno sporni enajstmetrovki v Rogaški Slatini, ki je razburila domačine. »V preteklosti bi lahko o sojenju govorili v nizu oddaj, zdaj pa VAR-u moramo zaupati. Res je, da so bili koti snemanja nekoliko čudni in da je na prvo žogo izgledalo, da morda ni šlo za prekršek za kazenski strel, toda VAR-u enostavno moramo zaupati, ne glede na to, kaj se je čez vikend dogajalo v Angliji. Če mu ne, je enako kot s sodišči – zgodbe bi bilo konec,« poudarja Suhadolnik in dodaja pričakovanja pred domačim debijem zmajev v konferenčni ligi: »To je povsem drugačen izhodiščni položaj za Olimpijo kot na premieri, ki jo je bilo treba preživeti, realno pa na tekmi v Lillu Olimpija ni mogla iztržiti nič. Zdaj se bo pokazalo, ali je želja po boju za drugo mesto v skupini realna.«

V podkastu izveste tudi, zakaj ima Hajduk večje možnosti za naslov prvaka na Hrvaškem kot v preteklosti, pa tudi oceno derbijev v Nemčiji, Angiji in ligi prvakov. V zadnjem delu sledi ocena Kekovega seznama za novo akcijo reprezentance.