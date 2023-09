Krznar ima debelo kožo, Koper pravi test za Štajerce

Minuli konec tedna je ponudil nogometne poslastice na tujih in domačih zelenicah. V ospredju je bil večni derbi v Stožicah, zmaga je zasluženo ostala doma, se strinjata Delova komentatorja v podkastu VAR Jernej Suhadolnik in Gorazd Nejedly. »Kombinacija mehkega trenerja s tihim športnim direktorjem za Maribor ne more biti uspešna,« je prepričan Nejedly. V drugem delu podkasta je pogled usmerjen še proti evropskim možnostim Olimpije in favoritom za zmago v ligi prvakov.

Evropa kot izložbeno okno

Dva dvoboja za vrh sta se pretekli vikend odvila v 1. SNL. Olimpija je še poglobila krizo Maribora, Celje pa je proti Kopru izgubilo dve točki v izdihljajih tekme, a ostalo neporaženo. »Celjani kažejo prave šampionske lastnosti. Dejstvo je, da so prej izgubili dve točki kot eno dobili, glede na to, da je Bede Osuji zadel v zadnji minuti za izenačenje. Pa čeprav so imeli Koprčani nekaj zrelih priložnosti,« razplet nedeljskega dvoboja na Obali komentira dolgoletni poročevalec s tekem slovenske nogometne lige Gorazd Nejedly. Urednik športne redakcije Jernej Suhadolnik izpostavlja: »Idealno za kakovost lige bi bilo imeti urejena Olimpijo in Maribor, ob njiju pa še več klubov iz ambicioznih okolij, kakršni sta zdaj Koper, kjer lahko dolgoletnim vlagateljem le čestitamo, in Celje. Koper je prava sredina. Vprašanje je, če bo takšna do konca sezone, tam se stvari hitro in čustveno spreminjajo. Če bo, bo tudi Koper v igri za prvaka Že zdaj se lahko veselimo nedeljskega gostovanja Kopra v Ljudskem vrtu.«

Podcast VAR nogomet

Osrednja tema je bil sobotni derbi v Stožicah, Ljubljančani so ga dobili z 2:1, vsi trije goli so padli z glavo. Pri tem ne gre za naključje, ob odsotnosti pravih napadalcev drugega ekipam niti ne preostane, je prepričan Nejedly: »Dejstvo je, da Olimpija nima pravega napadalca, ki bi zabijal gole. Mustafa Nukić je v letih, nikoli ni bil klasična devetka, igral je bolj nazaj. Realnost je, da je pravega napadalca zelo težko najti, to ni le težava slovenskih ekip, tudi mnoge druge bogatejše ekipe ga nimajo. Ko se nekdo razvije in da deset golov kot lani Žan Vipotnik, se takoj za odškodnino proda v tujino.«

Ob odsotnosti cenovno dostopnega »centerforja« se v ljubljanskem taboru zanašajo na iberski stil nogometne igre, kjer so v ospredju krilni napadalci, meni Suhadolnik: »Tako je bilo pri Rieri in je zdaj pri Henriquesu.« Pri Olimpiji letos izstopa Rui Pedro. Še bolj pomemben za prihodnost zmajev bo Marcel Ratnik. Prav 19-letnik bo glavni »izvozni artikel« ljubljanskega kluba in z njim v mislih bi morali oblikovati strategijo nastopov v Evropi, ki jih začenjajo v četrtek z gostovanjem v Lillu. »Z vidika kluba bi bilo smotrno, da tudi za ceno rezultata v ospredje postavijo uveljavljanje igralcev. Če se nekdo dokaže, v blagajno prinese zajetno odškodnino – več, kot znašajo bonusi Uefe ali izkupiček od prodaje kart,« imperativ Olimpije v Evropi izpostavlja Nejedly.

Značajski primanjkljaj

V Ljubljani je po osvojenih treh točkah mirno, v Mariboru vre. Josip Iličić je na izhodnih vratih, trener Damir Krznar je vodstvu kluba postavil ultimat – Jojo ali jaz in očitno bo krajšo potegnil nekdanji zvezdnik Serie A. »Krznar ima ob tem debelo kožo, da vztraja tudi po nizu slabih rezultatov,« poudarja Suhadolnik, Nejedly mu pritrjuje: »Mariboru se še bolj kot igralski pozna primanjkljaj značaja, ki jih je krasil v obdobju Zlatka Zahovića.« V drugem delu podkasta VAR o tem, koga trojka komentatorjev vidi na vrhu lige prvakov.