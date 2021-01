Ko je zabil gola Real Madridu, so ponudbe kar deževale

Cruyff s Kantride! S takšnim in podobnimi hvalospevi so mediji opisovali igro in gole Adriana Fegica v dresu prvoligaša Rijeke, ki ga je nosil kar osem sezon ter pustil neizbrisen pečat v enem izmed najmočnejših prvenstev v Evropi. Postavni Ajdovec je šele pri 19 letih iz majhnega Primorja kot popoln amater prestopil v klub s Kvarnerja, ki je mešal štrene največjim – Crveni zvezdi, Hajduku, Partizanu in Dinamu.